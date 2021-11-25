Дівчинка виросла: тато 20-річної Каї Гербер прокоментував її фото в костюмі на голе тіло

Четвер, 25 листопада 2021, 17:00

Американський біснесмен й чоловік супермоделі Сінді Кроуфорд, 59-річний Ренді Гербер прокоментував обкладинку журналу Elle, героїнею якої стала його 20-річна дочка Кая Гербер.

"У нас була штука, яку ми казали, коли вона зростала. Звучала приблизно так: "У мене великі карі очі й струнка, тендітна фігура. Тримайтеся подалі хлопці, поки я трохи не підросту". Що ж, я точно не був готовий, що цей день настане. Я спокійний, бо ти знаєш, що твоя внутрішня краса більша за зовнішню", – зворушливо написав він.

 
Саме це фото розчулило Гербера
фото instagram@rendegerber

Попри те, що дівчина й раніше позувала без білизни, татко чи не вперше публічно коментує кар’єру своєї доньки.

 
А так виглядає друга версія обкладинки 
Фото:instagram@kaiagerber
 
фото instagram@elleusa
 
фото instagram@elleusa
 
фото instagram@elleusa

Нагадаємо, Кая Гербер нещодавно розійшлася з хлопцем, 24-річним австралійським актором Джейкобом Елроді. І хоча пара була разом близько року, дівчина особливо не засмучується й охоче відвідує світські заходи в компанії своєї зіркової матусі

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