Кемпбелл під час відпустки показалася на яхті в бікіні, на турніку та в стійці на голові

Британська супермодель Наомі Кемпбелл показала, як відпочила в Іспанії.

У своєму Instagram красуня запостила фото, де попозувала у яскравій сукні, в стійці на голові, в купальнику на яхті та у спортзалі.

Як вам образ моделі для іспанського відпочинку?

Наомі у стійці на голові

На відпочинку 55-річна модель не дає собі передихнути від спортзалу

Але воно того вартує

Хотілося б зустрічати вересень так само...

Цікаво, що Кемпбелл не лише відома модель. Колись зірка пробувала себе у ролі співачки. Однак окрім залежності до музики і краси у моделі була і... кокаїнова. Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про зірку.

До речі, щоби мати чудову форму, зірка регулярно тренується і займається йогою. Цікаво, що до 40-ка років вона не займалася спортом взагалі.