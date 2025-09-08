Кемпбелл під час відпустки показалася на яхті в бікіні, на турніку та в стійці на голові
Британська супермодель Наомі Кемпбелл показала, як відпочила в Іспанії.
У своєму Instagram красуня запостила фото, де попозувала у яскравій сукні, в стійці на голові, в купальнику на яхті та у спортзалі.
Цікаво, що Кемпбелл не лише відома модель. Колись зірка пробувала себе у ролі співачки. Однак окрім залежності до музики і краси у моделі була і... кокаїнова. Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про зірку.
До речі, щоби мати чудову форму, зірка регулярно тренується і займається йогою. Цікаво, що до 40-ка років вона не займалася спортом взагалі.
Приєднуйтесь до дискусії