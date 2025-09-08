Кемпбелл під час відпустки показалася на яхті в бікіні, на турніку та в стійці на голові

Марія Мельник - 8 вересня, 13:45

Британська супермодель Наомі Кемпбелл показала, як відпочила в Іспанії.

У своєму Instagram красуня запостила фото, де попозувала у яскравій сукні, в стійці на голові, в купальнику на яхті та у спортзалі.

Наомі Кемпбелл у жовтій сукні

Як вам образ моделі для іспанського відпочинку?

Кемпбелл у стійці на голові

Наомі у стійці на голові


Кемпбелл у білому спортивному

На відпочинку 55-річна модель не дає собі передихнути від спортзалу

Але воно того вартує

Але воно того вартує

Кемпбелл в купальнику

Хотілося б зустрічати вересень так само...

Цікаво, що Кемпбелл не лише відома модель. Колись зірка пробувала себе у ролі співачки. Однак окрім залежності до музики і краси у моделі була і... кокаїнова. Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про зірку.

До речі, щоби мати чудову форму, зірка регулярно тренується і займається йогою. Цікаво, що до 40-ка років вона не займалася спортом взагалі.

Читайте також:

Наомі Кемпбелл
