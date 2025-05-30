"Мої ангели": Кемпбелл показала, як з двома дітьми відпочивала на пляжі. Фото

Карина Тімкова - 30 травня, 10:15

55-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл замилувала свіжими фото зі своїми нащадками.

В Instagram знаменитість опублікувала знімки з пляжу, на яких постала в джинсових шортиках і білій майці. На руках вона тримала 4-річну дочку, а поруч її 1,5-річний син грався з пісочком.

"Стрибаю на радісних хвилях з моїми двома маленькими коханнячками, моїм серцебиттям, моїми вічними ангелами. #МаминеЖиття", — підписала вона фото.

Наомі Кемпбелл з дітьми на руках попозувала біля моря

Родина насолодилася соленою водою на відпочинку

Фото Instagram

Наомі Кемпбелл у шортиках попозувала на пляжі з дітьми

Наомі потішила своїми спогадами з двома дітками

Наомі Кемпбелл замилувала фото з пляжу з сином і дочкою

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Нещодавно Кемпбелл ділилася своїми розвагами з росіянами на Мальдівах.

А не так давно зірка показувалася з сином і дочкою у Парижі й на сімейних святкуваннях. Як відомо, її діти народилися завдяки ​​сурогатній мамі.

Окрім материнства, Наомі активно займається своєю кар'єрою. Вона обожнює позувати в пікантних луках та ефектно проходитися подіумом. Також манекенниця активно працює у спортзалі.

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