"Мої ангели": Кемпбелл показала, як з двома дітьми відпочивала на пляжі. Фото
55-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл замилувала свіжими фото зі своїми нащадками.
В Instagram знаменитість опублікувала знімки з пляжу, на яких постала в джинсових шортиках і білій майці. На руках вона тримала 4-річну дочку, а поруч її 1,5-річний син грався з пісочком.
"Стрибаю на радісних хвилях з моїми двома маленькими коханнячками, моїм серцебиттям, моїми вічними ангелами. #МаминеЖиття", — підписала вона фото.
Нещодавно Кемпбелл ділилася своїми розвагами з росіянами на Мальдівах.
А не так давно зірка показувалася з сином і дочкою у Парижі й на сімейних святкуваннях. Як відомо, її діти народилися завдяки сурогатній мамі.
Окрім материнства, Наомі активно займається своєю кар'єрою. Вона обожнює позувати в пікантних луках та ефектно проходитися подіумом. Також манекенниця активно працює у спортзалі.