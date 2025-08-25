55-річна Кемпбелл у трендових купальниках похвалилася тендітною фігурою на Ібіці. Фото

55-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка недавно показувалася з дуже глибоким декольте, попозувала для сонячної фотосесії на Ібіці.

У своєму Instagram знаменитість постала в бікіні різних кольорів з аксесуарами у басейні, на дивані та на травичці. Вона похвалилася струнким тілом і заодно прорекламувала комплекти купальників.

Наомі посвітила фігуркою у воді Фото instagram

Манекенниця поспокушала своїм виглядом у бікіні трендового масляного кольору

Зірка у купальнику з рюшами похизувалася рельєфним пресом на Ібіці

Кемпбелл засвітила пружні сідниці у басейні

Які стрункі ніжки

Нещодавно Наомі в купальнику підловили на яхті поруч із Рікі Мартіном. А ще вона в лосинах і топі здивувала стійкою на голові та в коротеньких шортах попозувала для глянцевого журналу.

Як відомо, Кемпбелл має двох діток: 4-річну дочку і 1,5-річного сина, які народилися шляхом ​​сурогатного материнства. Імена й обличчя спадкоємців знаменита матуся приховує, але інколи показує їхні спільні розваги та затишні моменти.