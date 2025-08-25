55-річна Кемпбелл у трендових купальниках похвалилася тендітною фігурою на Ібіці. Фото

Карина Тімкова - 25 серпня, 10:15

55-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка недавно показувалася з дуже глибоким декольте, попозувала для сонячної фотосесії на Ібіці.

У своєму Instagram знаменитість постала в бікіні різних кольорів з аксесуарами у басейні, на дивані та на травичці. Вона похвалилася струнким тілом і заодно прорекламувала комплекти купальників.

Наомі Кемпбелл у темно купальнику попозувала у басейні

Наомі посвітила фігуркою у воді

Фото instagram
Наомі Кемпбелл у бікіні ефектно полежака на дивані для сексі фото

Манекенниця поспокушала своїм виглядом у бікіні трендового масляного кольору


Наомі Кемпбелл у ніжному бікіні похвалилася тонкою талією на Ібіці

Зірка у купальнику з рюшами похизувалася рельєфним пресом на Ібіці

Наомі Кемпбелл у бікіні показала сідниці у басейні на Ібіці

Кемпбелл засвітила пружні сідниці у басейні

Наомі Кемпбелл у купальнику посвітила стрункою фігурою біля басейну
Які стрункі ніжки

Нещодавно Наомі в купальнику підловили на яхті поруч із Рікі Мартіном. А ще вона в лосинах і топі здивувала стійкою на голові та в коротеньких шортах попозувала для глянцевого журналу.

Як відомо, Кемпбелл має двох діток: 4-річну дочку і 1,5-річного сина, які народилися шляхом ​​сурогатного материнства. Імена й обличчя спадкоємців знаменита матуся приховує, але інколи показує їхні спільні розваги та затишні моменти.

Читайте також:

Кемпбелл з обома дітьми засвітилася на Мальдівах у товаристві росіян. Фото

Кемпбелл у легкій сукенці показалася на лісовій прогулянці з обома дітьми. Фото

55-річна Кемпбелл заселфилася в спортзалі і показала, як працює над стегнами

Модель купальники Наомі Кемпбелл
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів