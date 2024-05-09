Кендалл Дженнер у прозорому латексі та мокрій сукні посвітила грудьми на сторінках Vogue

Американська модель Кендалл Дженнер, яка нині тримає статус найвисокооплачуванішої моделі світу, стала героїнею свіжого номера Vogue USA.

Для літнього випуску представниця клану Кардашянів попозувала на сонячному пляжі. Зокрема, красуня продемонструвала кілька купальників, образів із міні, а також витончених літніх суконь.

Для каверу 28-річна модель знялася у квітковому купальнику фото Mert Alas and Marcus Piggott

фото Mert Alas and Marcus Piggott

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фото Mert Alas and Marcus Piggott

фото Mert Alas and Marcus Piggott

Також компанію зірці склали коні, верхи на одному з яких вона ефектно проїхалася у червоному максі.

Сама Дженнер у реальному житті теж полюбляє кататися верхи фото Mert Alas and Marcus Piggott

Модель знялася на пляжі із конем фото Mert Alas and Marcus Piggott

Знайшлося у фотосесії місце також пікантним фото. Зокрема, Кендалл посвітила сосками крізь мокру тканину одного з луків і ефектно полежала коло басейну у прозорому латексі.

Манекенниця знялася у мокрому вбранні фото Mert Alas and Marcus Piggott

Кендалл не боїться оголятися фото Mert Alas and Marcus Piggott

фото Mert Alas and Marcus Piggott

До речі, на рахунку моделі є щонайменше одна фотосесія, яку в мережі називали занадто відвертою. Тоді Дженнер позувала українській фотографці Саші Самсоновій фото Mert Alas and Marcus Piggott

Для ефектного кадру Кендалл також занурилася у воду фото Mert Alas and Marcus Piggott

Нагадаємо, Кендалл Дженнер хоч і має модельну фігуру, проте неодноразово була помічена у використанні фотошопу. Зокрема, фани звинувачували її у зменшенні талії на фото в Instagram.