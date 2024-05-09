Кендалл Дженнер у прозорому латексі та мокрій сукні посвітила грудьми на сторінках Vogue
Американська модель Кендалл Дженнер, яка нині тримає статус найвисокооплачуванішої моделі світу, стала героїнею свіжого номера Vogue USA.
Для літнього випуску представниця клану Кардашянів попозувала на сонячному пляжі. Зокрема, красуня продемонструвала кілька купальників, образів із міні, а також витончених літніх суконь.
Також компанію зірці склали коні, верхи на одному з яких вона ефектно проїхалася у червоному максі.
Знайшлося у фотосесії місце також пікантним фото. Зокрема, Кендалл посвітила сосками крізь мокру тканину одного з луків і ефектно полежала коло басейну у прозорому латексі.
Нагадаємо, Кендалл Дженнер хоч і має модельну фігуру, проте неодноразово була помічена у використанні фотошопу. Зокрема, фани звинувачували її у зменшенні талії на фото в Instagram.