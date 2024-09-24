Кеті Перрі на тлі нічного Ріо ляснула себе по дупці та покрасувалася в бікіні. Відео

Американська співачка Кеті Перрі після виходу свого нового альбому, який вона промоутила завдяки татуюванню на попереку, поїхала у концертне турне.

Однією зі зупинок стало Ріо-де-Жанейро, звідки красуня вже поділилася фото. Зірка попозувала у купальнику в кольорах національного прапора Бразилії, який, до речі, користується популярністю серед зірок.

Кеті показался з вигідного ракурсу фото з instagram кеті Перрі

У відео артистка звернулася до бразильських фанів та подякувала їм фото з Instagram Кеті Перрі

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А також ляснула себе по дупці скрін з відео

Також співачка у дописі показала, як переживає моменти розлуки із нареченим Орландо Блумом. Закохані тримають контакт через відеозв’язок.

Закохані спілкують через відеозв'язок :) фото з Instagram Кеті Перрі

До речі, Кеті та Орландо полюбляють з’являтися разом на публіці. Актор часто підтримує артистку на різноманітних музичних преміях, де пара залюбки позує перед фотографами.

Нагадаємо, раніше Блум та Перрі показали, як екстремально відпочивають в Італії.