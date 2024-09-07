Б'юті-секрет: Перрі "зірвала" з себе чубчик та насмішила реакцією Блума. Відео
39-річна американська співачка Кеті Перрі вирішила підтримати свого нареченого, актора Орландо Блума та вийшла з ним на червону доріжку кінофестивалю у Торонто.
Для зіркового виходу на хідник Кеті обрала обтислу чорну сукню, яка складається з топу та спідниці і поєднується накидкою з паєтками від бренду Celine.
Родзинкою образу стала зачіска співачки з накладним чубчиком, як в легендарної акторки Одрі Хепберн.
До речі, після івенту Перрі насмішила мережу реакцією Блума на те, як вона його знімає.
Нагадаємо, в червні співачка Кетті Перрі засвітилася на афтерпаті World Vogue-2024 у ризикованому вбранні.
Як відомо, Кеті Перрі та Орландо Блум повідомили про свої заручини у 2019 році. У пари є спільна донька Дейзі Дев.
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