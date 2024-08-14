Закортіло адреналіну? Блум і Перрі в купальнику стрибнули з гелікоптера у воду. Відео

Тетяна Сухачова 14 серпня, 18:00

Любитель адреналіну Орландо Блум, здається, привчає до екстриму свою кохану, американську співачку Кеті Перрі.

Актор, який днями вистрибнув із парашутом з гелікоптера, пілотованого нареченою мільярдера Джеффа Безоса, знову провернув схожий трюк. Щоправда, з набагато меншої висоти, без парашуту та пліч-о-пліч із Перрі.

Відео екстримальної витівки з’явилося на сторінці артистки в Instagram. Його Кеті прокоментувала рядками зі своєї пісні Lifetime.

"Як зірки в небі, ми з тобою знайдемо один одного. У кожному з наших життів", – написала вона.

Співачка Кеті Перрі

Здається, Кеті переймає любов до адреналіну від бойфренда

скрін з instagram
Нареченй Кеті Перрі Орландо Блум

Актор – знаний фанат екстримального відпочинку

скрін з відео в Instagram
Блум і Перрі у вертольоті

Блум проводить інструктаж коханій

скрін з Instagram
Стрибок Кеті Перрі та Орландо Блума з гелікоптера

А ви б наважились?

фото з Instagram Кеті Перрі

Нагадаємо, Перрі та Блум виховують донечку Дейзі Дав. Дівчинці наприкінці серпня виповниться 4 роки. Самі ж закохані заручилися у 2019-му році, проте не поспішають справляти весілля.

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