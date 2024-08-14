Закортіло адреналіну? Блум і Перрі в купальнику стрибнули з гелікоптера у воду. Відео
Любитель адреналіну Орландо Блум, здається, привчає до екстриму свою кохану, американську співачку Кеті Перрі.
Актор, який днями вистрибнув із парашутом з гелікоптера, пілотованого нареченою мільярдера Джеффа Безоса, знову провернув схожий трюк. Щоправда, з набагато меншої висоти, без парашуту та пліч-о-пліч із Перрі.
Відео екстримальної витівки з’явилося на сторінці артистки в Instagram. Його Кеті прокоментувала рядками зі своєї пісні Lifetime.
"Як зірки в небі, ми з тобою знайдемо один одного. У кожному з наших життів", – написала вона.
Нагадаємо, Перрі та Блум виховують донечку Дейзі Дав. Дівчинці наприкінці серпня виповниться 4 роки. Самі ж закохані заручилися у 2019-му році, проте не поспішають справляти весілля.
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