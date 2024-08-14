Закортіло адреналіну? Блум і Перрі в купальнику стрибнули з гелікоптера у воду. Відео

Любитель адреналіну Орландо Блум, здається, привчає до екстриму свою кохану, американську співачку Кеті Перрі.

Актор, який днями вистрибнув із парашутом з гелікоптера, пілотованого нареченою мільярдера Джеффа Безоса, знову провернув схожий трюк. Щоправда, з набагато меншої висоти, без парашуту та пліч-о-пліч із Перрі.

Відео екстримальної витівки з’явилося на сторінці артистки в Instagram. Його Кеті прокоментувала рядками зі своєї пісні Lifetime.

"Як зірки в небі, ми з тобою знайдемо один одного. У кожному з наших життів", – написала вона.

Здається, Кеті переймає любов до адреналіну від бойфренда скрін з instagram

Актор – знаний фанат екстримального відпочинку скрін з відео в Instagram

Блум проводить інструктаж коханій скрін з Instagram

А ви б наважились? фото з Instagram Кеті Перрі

Нагадаємо, Перрі та Блум виховують донечку Дейзі Дав. Дівчинці наприкінці серпня виповниться 4 роки. Самі ж закохані заручилися у 2019-му році, проте не поспішають справляти весілля.