Ошатна парочка: Кеті Перрі з голими плечима та Орландо Блум у смокінгу потрималися за ручки на премії у Лос-Анджелесі. Фото

Юлія Леськова 14 квітня, 11:36

Американська співачка Кеті Перрі разом із своїм чоловіком, британським актором Орландо Блумом попозувала на хіднику 10-ї щорічної церемонії вручення премії "Breakthrough" у Лос-Анджелесі.

Для виходу на червону доріжку зірка обрала чорну елегантну сукню міді від Coperni з приспущеними бретельками, обтислим ліфом та пишним низом.

Фото Getty Images

Образ вона доповнила срібними туфлями на підборах та сумочкою в тон взуття.


Волосся Кеті зібрала у низький хвіст, на який одягнула срібну прикрасу.

Фото Getty Images

47-річний Орландо Блум супроводжував свою дружину у чорному класичному смокінгу та білій сорочці.

Нагадаємо, на початку квітня Кеті Перрі прийшла на музичну премію у сукні-сітці та високих чобітках.

Як відомо, у березні Перрі посвітила дупкою на хіднику Billboard Women In Music 2024.

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