Бекінсейл у шортах та корсеті блиснула ніжками з-під чудернацького вбрання

50-річна британська акторка Кейт Бекінсейл знає, як привернути до себе увагу на будь-якому івенті.

Секрет зірки простий – звабливе вбрання з акцентом на ніжки чи бюст. Вкотре вона довела це, з’явившись на показі бренду Bach Mai в межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Кейт продовжує доводити, що вік це лише цифра фото GETTY IMAGES

Бекінсейл, яка підтримує себе у формі тренуваннями 6 разів на тиждень, очікувано обрала лук від того ж бренду.

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Як відомо, акторка нещодавно відзначила 50-річчя. На вечірці іменинниця змінила кілька образів, задула свічки на торті та навіть потанцювала тверк.

Десь після показу Кейт знайшла атмосферну локацію для зйомки фото з Instagram

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