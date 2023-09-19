Бекінсейл у шортах та корсеті блиснула ніжками з-під чудернацького вбрання

Тетяна Сухачова 19 вересня, 16:50

50-річна британська акторка Кейт Бекінсейл знає, як привернути до себе увагу на будь-якому івенті.

Секрет зірки простий – звабливе вбрання з акцентом на ніжки чи бюст. Вкотре вона довела це, з’явившись на показі бренду Bach Mai в межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Кейт продовжує доводити, що вік це лише цифра

Кейт продовжує доводити, що вік це лише цифра

фото GETTY IMAGES

Бекінсейл, яка підтримує себе у формі тренуваннями 6 разів на тиждень, очікувано обрала лук від того ж бренду.


Бейкінсейл наполягає, що не користується ботоксом та не знайома з пластикою обличчя
Бейкінсейл наполягає, що не користується ботоксом та не знайома з пластикою обличчя
фото з Instagram

Як відомо, акторка нещодавно відзначила 50-річчя. На вечірці іменинниця змінила кілька образів, задула свічки на торті та навіть потанцювала тверк.

Десь після показу Кейт знайшла атмосферну локацію для зйомки

Десь після показу Кейт знайшла атмосферну локацію для зйомки

фото з Instagram

Нагадаємо, раніше TabloID розповідав про зіркових красунь 50+ та їхні секрети красивої фігури.

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50-річна Бекінсейл у напівпрозорому вбранні з торочками посвітила ніжками на хіднику. ФОТО


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