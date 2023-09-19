Бекінсейл у шортах та корсеті блиснула ніжками з-під чудернацького вбрання
50-річна британська акторка Кейт Бекінсейл знає, як привернути до себе увагу на будь-якому івенті.
Секрет зірки простий – звабливе вбрання з акцентом на ніжки чи бюст. Вкотре вона довела це, з’явившись на показі бренду Bach Mai в межах Тижня моди в Нью-Йорку.
Бекінсейл, яка підтримує себе у формі тренуваннями 6 разів на тиждень, очікувано обрала лук від того ж бренду.
Як відомо, акторка нещодавно відзначила 50-річчя. На вечірці іменинниця змінила кілька образів, задула свічки на торті та навіть потанцювала тверк.
Нагадаємо, раніше TabloID розповідав про зіркових красунь 50+ та їхні секрети красивої фігури.
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