Не ждати менопаузи за плетінням: 46-річна Бекінсейл розказала, як підтримує тіло в формі
Британська акторка Кейт Бекінсейл, котра у 46 років має молоде та спортивне тіло, завдячує цим не лише добрій генетиці, а й майже щоденній тяжкій праці.
У інтерв'ю Women's Health вона розказала про свої тренування, а ще поміркувала про подвійні стандарти щодо чоловіків та жінок середнього віку.
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За словами Кейт, у неї дуже міцний зв'язок зі своїм тілом: актриса може фізично відчувати стрес. Її метод - позбуватися його через навантаження. Бекінсейл тоді уявляє себе конем, якому дуже треба погасати на пасовиську.
Зірка уникає будь-яких стимуляторів - алкоголю, кофеїну - бо дуже до них чутлива.
"Якщо я з'їм забагато чорного шоколаду, це буде наче для когось вжити кокаїн", - поділилася вона.
Тренується Бекінсейл шість разів на тиждень, практикує фулл-боді-воркаути та інтервальні тренування, а завершує розтяжкою. На думку актриси, те, що вона ще жодного разу не травмувалася на знімальному майданчику - результат занять йогою.
Перед тренуванням Кейт з'їдає білковий сніданок: курятину або яйця, органічне масло. Решту дня зірка харчується салатами та лососем, любить редьку та брюссельську капусту. Інколи акторка дозволяє собі трохи картопляних чіпсів.
"Це трохи політичне діяння - бути жінкою, старшою за 32 роки, яка взагалі весело живе. Я не маю на увазі наркотики, пиятику чи вечірки - бо я ніколи не виступала по цьому - бути безглуздою, кудись ходити, а не казати: "Обожечки, я сидітиму вдома і чекатиму менопаузу за плетінням." Якщо ти так не робиш, це виглядає якось непристойно, і мені це видається сміховинним", - зазначила Кейт.
"Я спостерігаю, як чоловіки постійно роблять те, що їм подобається - у стосунках, або вирішують купити мотоцикла чи татуху набити. І це не інтерпретується як: "Чого б йому не завести ще дітей?" або "Він узагалі колись думає ставати батьком?", або "Чого це в нього так багато подружок?", - додала вона.
Нагадаємо, веселитися вміє й мама Кейт, якій уже за 70. Наприклад, на день народження в цьому році вона отримала секс-іграшку.
Фото з сайту Women's Health
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