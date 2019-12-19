Не ждати менопаузи за плетінням: 46-річна Бекінсейл розказала, як підтримує тіло в формі

Британська акторка Кейт Бекінсейл, котра у 46 років має молоде та спортивне тіло, завдячує цим не лише добрій генетиці, а й майже щоденній тяжкій праці.

У інтерв'ю Women's Health вона розказала про свої тренування, а ще поміркувала про подвійні стандарти щодо чоловіків та жінок середнього віку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Women's Health (@womenshealthmag) 18 Дек 2019 в 6:11 PST

За словами Кейт, у неї дуже міцний зв'язок зі своїм тілом: актриса може фізично відчувати стрес. Її метод - позбуватися його через навантаження. Бекінсейл тоді уявляє себе конем, якому дуже треба погасати на пасовиську.

Зірка уникає будь-яких стимуляторів - алкоголю, кофеїну - бо дуже до них чутлива.

"Якщо я з'їм забагато чорного шоколаду, це буде наче для когось вжити кокаїн", - поділилася вона.

Кейт не вживає алкоголь та кофеїн

Тренується Бекінсейл шість разів на тиждень, практикує фулл-боді-воркаути та інтервальні тренування, а завершує розтяжкою. На думку актриси, те, що вона ще жодного разу не травмувалася на знімальному майданчику - результат занять йогою.

Перед тренуванням Кейт з'їдає білковий сніданок: курятину або яйця, органічне масло. Решту дня зірка харчується салатами та лососем, любить редьку та брюссельську капусту. Інколи акторка дозволяє собі трохи картопляних чіпсів.

Тренується зірка майже щоранку

"Це трохи політичне діяння - бути жінкою, старшою за 32 роки, яка взагалі весело живе. Я не маю на увазі наркотики, пиятику чи вечірки - бо я ніколи не виступала по цьому - бути безглуздою, кудись ходити, а не казати: "Обожечки, я сидітиму вдома і чекатиму менопаузу за плетінням." Якщо ти так не робиш, це виглядає якось непристойно, і мені це видається сміховинним", - зазначила Кейт.

"Я спостерігаю, як чоловіки постійно роблять те, що їм подобається - у стосунках, або вирішують купити мотоцикла чи татуху набити. І це не інтерпретується як: "Чого б йому не завести ще дітей?" або "Він узагалі колись думає ставати батьком?", або "Чого це в нього так багато подружок?", - додала вона.

Бекінсейл 46 років

У зірки "Ван Хелсінга" є 20-річна дочка

Іноді Кейт уявляє себе конем, якому необхідно вибігатися

Нагадаємо, веселитися вміє й мама Кейт, якій уже за 70. Наприклад, на день народження в цьому році вона отримала секс-іграшку.

Фото з сайту Women's Health

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

55-річна Елль Макферсон знялася в купальнику та розкрила секрет своєї вроди

Зої Салдана: Не вірю в дієти

Весело і для попи корисно: Сальма Хайєк показала танці на біговій доріжці. ВІДЕО

61-річна Мелані Гріффіт вразила ВІДЕО свого вибухового воркауту