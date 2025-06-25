Натхненна океаном: Бланшетт на вечірці в лондонській галереї вразила сукнею, розшитою мушлями
56-річна австралійська актриса Кейт Бланшетт уміє дивувати вбранням на світських заходах. От і в вівторок 24-го червня зірка вразила сукнею на літній вечірці у лондонській галереї Serpentine.
Бланшетт, яка була співведучою заходу, обрала вбрання від турецько-британської дизайнерки Ділари Фіндікоглу з осінньої колекції 2025 року.
Корсет, ліф і комір сукні були розшиті різноманітними морськими мушлями і поєднувалися з міді-спідницею з потертої ніжно-рожевої тканини. Ансамбль Бланшетт доповнила туфлями в тон.
Сукня, в якій позувала Кейт, як і вся колекція на цю тему, була створена дизайнеркою за мотивами картини Сандро Боттічеллі "Народження Венери". Про це казала сама Фіндікоглу, пише WWD.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Кейт Бланшетт була однією зі світових зірок, які закликали допомогти Україні.
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