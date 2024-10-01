Кардашян оголила на камеру соковите тіло у спідньому свого бренду. Фото

Тетяна Сухачова 1 жовтня, 13:30

Американська теледіва Кім Кардашян як ніхто знає, що найкраща реклама для її бренду – це вона сама.

Зірка реаліті "Сімейка Кардашян" вкотре попозувала у спідньому власного виробництва. Кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для зйомки телезірка обрала спіднє нюдового, коричневого та чорного кольорів, яке підкреслило її соковиті форми.

Кім Кардашян у спідньому
Кім постала у рекламі власного спіднього
фото з Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян у рекламному кампейні

До речі, фігура зірки неодноразово втягувала її у курйозні ситуації

фото з Instagram Кім Кардашян
Карадашян у кампейні

Зірка підкреслила свої апетитні вигини

фото з instagram Кім Кардашян

До речі, Кардашян, яку часто ловили на використанні фотошопу, раніше потрапляла у скандали із продукцією свого бренду. Наприклад, коли після чергової зйомки зірки представники бренду заявили, що вона носить у рекламі xs. Користувачі відверто обурилися такому піару і звинуватили зірку в брехні.

Нагадаємо, нещодавно зірка показалася із усіма чотирма дітьми від репера Каньє Веста.

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Кім Кардашян
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