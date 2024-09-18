Хто на кого схожий? Кардашян замилувала підписників фото з чотирма дітьми від Веста

Американська реалітізірка Кім Кардашян, проводжаючи до школи своїх чотирьох нащадків від ексчоловіка Каньє Веста, вмовила тих попозувати на прощання разом для її Instagram.

Cудячи з виразів личок дітлахів, найбільше ентузіазму з приводу нового навчального року мають дівчата, Норт та Чикаго. Ну і сама багатодітна мама.

Кім умовила чотирьох дітей на спільне селфі

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Підписники від такого фотоконтенту від своєї улюблениці в захваті та висувають версії, хто з синів і дочок Кім та Каньє на кого з них більше схожий.

Так, у 11-річної Норі вгледіли мамині брові, але в цілому дівчинка декому схожа на тітку Кортні. А от 6-річна Чикаго, на думку когось із фоловерів Кім - мамина копія.

"Псалм кривляється як його тато... Хто вибісив Псалма?", - пишуть у коментарях.

Хлопці та дівчата вишикувалися для групових фото

Дехто ж припустив, що наймолодший, 5-річний хлопчик, мабуть, ще не готовий до школи.

"У майбутньому житті хочу бути такою ж крутою як Сейнт", - зацінили коментатори зачіску 8-річного старшого сина Кім та Каньє.

"Ці діти виглядають такими ж утомленими, як я. Після літніх канікул повертатися до школи... Дідько, от бідолахи", - співчувають юним Кардашян-Вестам.

Щось Псалм і справді не в захваті

Нагадаємо, Норт та Сейнта Кім змогла виносити самотужки, а от молодших дітей уже виношували сурогатні матері.

Як відомо, невдовзі після розлучення з Кім Каньє оженився знов. Репер вважає, що його нова дружина Б'янка Сенсорі змогла стати "найдивовижнішою мачухою" для Норт, Сейнта, Чикаго і Псалма. Здається, не має нічого проти своєї наступниці й Кардашян - от лише б та пристойніше одягалася в присутності дітей.