Фотобомба від зірки: Хаєк із висолопленим язиком "прикрасила" селфі Кардашян

Марія Ткаченко 11 вересня, 14:30
Кім Кардашян

Кім Кардашян на івенті була в "мокрій" 3D-сукні від Balenciaga

Фото з Instagram Кардашян

Реалітізірка Кім Кардашян, актор Орландо Блум, співачка Кеті Перрі та акторка Сальма Хаєк стали гостями благодійного івенту в рамках New York Fashion Week. Вони попозували для спільних фотографій, а пустунка Сальма "бонусом" всунулася і в селфі Кім.

Кардашян саме фотографувалася з актрисою та екоактивісткою Стефані Суганамі, коли Хаєк і собі пристроїлася в кадр, ще й висолопила язичка.

Та Кім не розсердилася і, навпаки, навіть запостила цю світлину у своєму Instagram.


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Нагадаємо, зірки нерідко розважаються на урочистих заходах, підкладаючи фотобомби одне одним. Так, наприклад, свого часу вчинила Сара Полсон із Мадонною, а Дастін Хоффман - із Джуді Денч. Ба більше, колись сама королева Єлизавета ІІ не втрималася і зафотобомбила юних спортсменок.

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Кім Кардашян сальма хаєк
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