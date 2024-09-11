Фотобомба від зірки: Хаєк із висолопленим язиком "прикрасила" селфі Кардашян
Реалітізірка Кім Кардашян, актор Орландо Блум, співачка Кеті Перрі та акторка Сальма Хаєк стали гостями благодійного івенту в рамках New York Fashion Week. Вони попозували для спільних фотографій, а пустунка Сальма "бонусом" всунулася і в селфі Кім.
Кардашян саме фотографувалася з актрисою та екоактивісткою Стефані Суганамі, коли Хаєк і собі пристроїлася в кадр, ще й висолопила язичка.
Та Кім не розсердилася і, навпаки, навіть запостила цю світлину у своєму Instagram.
Нагадаємо, зірки нерідко розважаються на урочистих заходах, підкладаючи фотобомби одне одним. Так, наприклад, свого часу вчинила Сара Полсон із Мадонною, а Дастін Хоффман - із Джуді Денч. Ба більше, колись сама королева Єлизавета ІІ не втрималася і зафотобомбила юних спортсменок.