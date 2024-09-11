Фотобомба від зірки: Хаєк із висолопленим язиком "прикрасила" селфі Кардашян

Кім Кардашян на івенті була в "мокрій" 3D-сукні від Balenciaga Фото з Instagram Кардашян

Реалітізірка Кім Кардашян, актор Орландо Блум, співачка Кеті Перрі та акторка Сальма Хаєк стали гостями благодійного івенту в рамках New York Fashion Week. Вони попозували для спільних фотографій, а пустунка Сальма "бонусом" всунулася і в селфі Кім.

Кардашян саме фотографувалася з актрисою та екоактивісткою Стефані Суганамі, коли Хаєк і собі пристроїлася в кадр, ще й висолопила язичка.

Та Кім не розсердилася і, навпаки, навіть запостила цю світлину у своєму Instagram.

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Сальма знає секрет оригінальних групових селфі

Більш традиційне фото Хаєк і Кардашян теж зробили

А це Кім із чоловіком Сальми, Франсуа-Анрі Піно

Кеті Перрі була трішки не в гуморі?

Нагадаємо, зірки нерідко розважаються на урочистих заходах, підкладаючи фотобомби одне одним. Так, наприклад, свого часу вчинила Сара Полсон із Мадонною, а Дастін Хоффман - із Джуді Денч. Ба більше, колись сама королева Єлизавета ІІ не втрималася і зафотобомбила юних спортсменок.



