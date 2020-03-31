49-річна Шиффер показала дівочу фігурку з обкладинки і згадала, як у неї крали труси
Німецька супермодель Клавдія Шиффер у звабливих вбраннях попозувала для британського Elle.
Красуня розказала, як це було, бути "рокзіркою" модельного бізнесу тридцять років тому, і як вона приймає факт свого старішання.
"Свого часу я отримала багато чудових компліментів. Але згодом ти переходиш на інший етап і рухаєшся далі. Тобі не треба, щоби тебе називали (вродливою) все твоє життя. Це приємний спогад, але приходить нове покоління, і ти поступаєшся їм. Для мене це природна річ... поступатися, не заздрити і не ревнувати", - запевнила Шиффер, яка в цьому році святкуватиме свої 50.
"Насправді найгірше, що я зараз можу собі уявити, це що ви скажете: "Є чарівна пігулка, вона зробить так, щоби ви знову виглядали 20-річною", - додала вона.
Як пригадує Шиффер, у 1990-ті ажіотаж навколо супермоделей був просто "скажений". Не можна було спокійно вийти з машини, а охороні під час показів доводилося пильнувати не лише самих дівчат, а й їхнє спіднє.
"Коли я була на подіумі, то як поверталася, моя спідня білизна щоразу зникала - мій ліфчик, мої трусики... нема!", - поділилася зірка.
Фото з сайту Elle UK
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