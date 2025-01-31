Клаудія Шиффер привітала сина з 22-річчям і показала його рідкісні фото

Шиффер привітала первістка з днем народження Фото Instagram

Німецька супермодель Клаудія Шиффер зворушила підписників теплим привітанням для свого сина Каспара, якому виповнилося 22 роки.

На честь цієї події 54-річна зірка поділилася рідкісним фото юнака в Instagram.

Хлопцю виповнилося 22 Фото Instagram

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"З 22-м днем народження, Каспар. Ти людина, яка твердо тримається своїх переконань. Ти чесний, розумний і змушуєш мене сміятися. Я завжди так пишаюся бути твоєю мамою. Я люблю тебе", — написала Шиффер.

Каспар — старший син супермоделі та її чоловіка, британського кінопродюсера Метью Вона. Він народився у 2003 році і є старшим із трьох дітей подружжя. У нього є сестри — 15-річна Козіма і 20-річна Клементина, яку зіркова мама також вітала публічно.

Так Каспар виглядав у дитиснтві Фото Instagram

Шиффер рідко ділиться знімками своїх дітей, піклуючись про їхню приватність. Вона також зазначала, що підтримує їх у будь-яких починаннях і надає свободу вибору у життєвому шляху.

Зазначимо, що Клаудія Шиффер давно закінчила подіумну кар’єру, але продовжує зніматись у кампейнах і для глянців.