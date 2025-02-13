"Невже? Авжеж!": Klavdia Petrivna приміряла образ маріонетки П'єро для нового кліпу. Відео

Співачка Klavdia Petrivna (Соломія Опришко) 13-го лютого представила свій новий кліп, на пісню, яка має назву "Авжеж". З нею зірка подумувала взяти участь у Євробаченні-2025.

Артистка, яка вже не раз інтригувала та приголомшувала фанів своїми перевтіленнями, не розчарувала і цього разу: в відео вона постає в образі маріонетки П'єро, в гримі міма та з рожевими косами та в рожевому вбранні.

Такою Klavdia Petrivna шанувальники ще не бачили

Керує персонажем на сцені, смикаючи за ниточки, сама Соломія, символізуючи боротьбу за власне "я".

"Невже? Авжеж! Посміхайтеся. Особливо з себе", - закликала Клавдія, запрошуючи глядачів до "аристократичного перегляду".

""Ми погані актори, в нас дешевий театр". Здається, нарешті "вділи маски, нанесли грим", "спадає завіса і починається гра"!", - зазначається в описі відео на YouTube-каналі зірки.

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Нагадаємо, напередодні Нацвідбору на Євробачення-2025 Klavdia Petrivna виконала кавери на дві конкурсні пісні, надавши одній із них інакшого звучання. Як відомо, свого часу мали місце підозри, що під образом цієї суперзагадкової виконавиці ховається не Опришко, а інша відома співачка.