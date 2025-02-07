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"Ватра": Klavdia Petrivna вразила запальним кавером на пісню з Нацвідбору. Відео

Марія Ткаченко - 7 лютого, 14:00
Klavdia Petrivna
Фото з Instagram Klavdia Petrivna

8-го лютого відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2025, і схоже, співачка Klavdia Petrivna (Соломія Опришко) вибиратиме лише з двох артистів, за кого з них віддати свій голос через Дію або смс.

Артистка, разом зі своїм другом та колегою Osty переспівала фрагменти треків двох претенденток: "No Time To Cry" Маші Кондратенко та "Культура" FIЇNKA. І якщо першу пісню вони лишили близькою до оригіналу, друга зазвучала значно драйвовіше.

Відео дует виклав у Instagram і збирає компліменти.

"Ну мої", - написала сама Кондратенко і додала три серденька."Ватра", - захоплено прокоментувала сама FIЇNKA.

"Хочу побачити вас на Нацвідборі. Разом, окремо, як завгодно. А ще краще на Євробаченні", - закликала одна з членкинь журі, фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Нагадаємо, "Культуру" для свого TikTok нещодавно переспівав Віктор Павлік, вбравшись у гуню та капелюха.

Усі пісні учасників Нацвідбору ТаблоID зібрав тут.

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