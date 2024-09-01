Кінець інтриги: Klavdia Petrivna вперше повністю показала обличчя. Відео

Юлія Леськова 1 вересня, 09:40
Клавдія Петрівна під час виконання пісні
Фото з Instagram Klavdia Petrivna

Найзагадковіша співачка України Klavdia Petrivna, яка розкрила своє обличчя перед фанами на першому сольнику у Києві, 31 серпня знову здивувала публіку. Виконавиця дала свій другий концерт у Палаці спорту та вийшла на сцену без капелюхів, масок та навіть окулярів.

Глядачі змогли побачити повністю, який вигляд має співачка, яка рік ховала свою особистість. На сцену вона вийшла у білому оверсайз-костюмі, білій перуці та з макіяжем смокі-айс.

Ось тепер в українців й зовсім не залишилося вагань, що Klavdia Petrivna - це насправді 18-річна Соломія Опришко.


Klavdia Petrivna показала своє обличчя

Співачка нарешті вийшла до шанувальників повністю відкривши обличчя

Скріншот з TikTok
Клавдія Петрівна на своєму сольнику у Києві

Співачка запалювала публіку другий день поспіль

Скріншот з YouTube
Соломія Опришко у кліпі

Вперше Опришко засвітила своє обличчя у кліпі Маші Кондратенко і Klavdia Petrivna "Їде дах"

Скріншот з YouTube

Сама співачка у своєму Instagram поширила відео зі свого концерту, де видно її обличчя та написала:

"Ви божевільні, дякую вам".

@natalochka7751 КРАСОТКА!!! 🔥🔥🔥 @Klavdia Petrivna #клавдіяпетрівна #концерт #інтрига #шоу #2024 #сольний #Україна #наталчиніконцерти ♬ оригінальний звук - natalochka7751

Нагадаємо, Klavdia Petrivna стала відома через соцмережу TikTok, проте довгий час вона не з'являлася на публіці. Навіть перші нагороди за неї отримували інші, приміром, співачка Маша Кондратенко.

Вперше на сцені виконавиця заспівала на концерті Артема Пивоварова у Палаці спорту. Її поява спричинила справжній ажіотаж.

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