Кінець інтриги: Klavdia Petrivna вперше повністю показала обличчя. Відео

Фото з Instagram Klavdia Petrivna

Найзагадковіша співачка України Klavdia Petrivna, яка розкрила своє обличчя перед фанами на першому сольнику у Києві, 31 серпня знову здивувала публіку. Виконавиця дала свій другий концерт у Палаці спорту та вийшла на сцену без капелюхів, масок та навіть окулярів.

Глядачі змогли побачити повністю, який вигляд має співачка, яка рік ховала свою особистість. На сцену вона вийшла у білому оверсайз-костюмі, білій перуці та з макіяжем смокі-айс.

Ось тепер в українців й зовсім не залишилося вагань, що Klavdia Petrivna - це насправді 18-річна Соломія Опришко.

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Співачка нарешті вийшла до шанувальників повністю відкривши обличчя Скріншот з TikTok

Співачка запалювала публіку другий день поспіль Скріншот з YouTube

Вперше Опришко засвітила своє обличчя у кліпі Маші Кондратенко і Klavdia Petrivna "Їде дах" Скріншот з YouTube

Сама співачка у своєму Instagram поширила відео зі свого концерту, де видно її обличчя та написала:

"Ви божевільні, дякую вам".

Нагадаємо, Klavdia Petrivna стала відома через соцмережу TikTok, проте довгий час вона не з'являлася на публіці. Навіть перші нагороди за неї отримували інші, приміром, співачка Маша Кондратенко.

Вперше на сцені виконавиця заспівала на концерті Артема Пивоварова у Палаці спорту. Її поява спричинила справжній ажіотаж.