"Пішов добровольцем": Кондратюк розповів, де служить його старший син

Продюсер Ігор Кондратюк розказав, де служить його старший син Сергій, який долучився до ЗСУ.

У новому випуску "ТУР Зірками" на Люкс ФМ зірковий батько вимушено повідомив про це.

За словами Ігоря, він розповів про сина лише тому, що Віталій Козловський заявив, нібито він заховав своїх дітей від війни.

"Він пішов добровольцем. Планував потрапити в одну частину, але після навчання його направили в іншу – у 10-ті штурмові війська 46-ї бригади. Я почав про це говорити тільки тому, що слова Козловського обурили мого сина. На мою думку, це нормально, коли чоловіки, які можуть тримати зброю в руках, воюють. Та й про що тут говорити? Що я молодець? Ні, це він молодець" – пояснив відреагував Кондратюк.

"Це війна. Але з іншого боку – там, де зараз перебуває мій син, не літають "Шахеди", а над нами в Києві – літають і "Шахеди", і крилаті ракети. Ми всі на цій війні можемо загинути. Незалежно від того, на передовій ми чи вдома. Це не означає, що я за нього не переживаю. Це означає, що ми всі воюємо", – додав продюсер.

Нагадаємо, в 63-річного Кондратюка є ще син Данило та донька Поліна.

Продюсер якось розказував, чим хлопці займаються та чому поки не йшли воювати.

А не так давно Кондратюк похвалився донькою-випускницею американського вишу.