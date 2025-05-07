"Я вільний": Козловський оголосив про кінець конфлікту з Кондратюком

Багаторічний конфлікт між співаком Віталієм Козловським та продюсером Ігорем Кондратюком нарешті завершився.

Про це стало відомо з публікацій обох чоловіків у соцмережах. Кондратюк заявив, що артист повністю погасив фінансові зобов'язання. Тепер йому належать усі авторські права на пісні.

"Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього у повному обсязі. Справу закрито!", — повідомив 63-річний продюсер у своєму Facebook.

40-річний Козловський виплатив борг Кондратюку і повернув свої треки Фото instagram

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У своєму Instagram Віталій підтвердив, що юридична баталія, яка тягнулася понад десять років, завершилася. Також він поділився, що відчуває себе вільним і готовий до нового етапу в кар'єрі.

"Я вільний від Кондратюка! Від сьогоднішнього дня всі судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені. Дякую всім, хто вірив і чекав. I’ll be back із Шекспіром (і не тільки з ним). Вже Дуже скоро", — написав він.

Співак анонсував повернення на сцену і пообіцяв радувати шанувальників як старими хітами, так і новим матеріалом Фото instagram

Нагадаємо, судовий конфлікт між Козловським і Кондратюком тривав понад 10 років. Після розриву співпраці продюсер звинуватив співака в порушенні авторських прав і через суд домігся компенсації. Сума боргу сягала близько 2 млн грн.

Частину коштів Віталій сплачував примусово: під час служби в ЗСУ гроші автоматично стягувалися з його зарплати. Попри прохання зупинити списання, Кондратюк наполягав на дотриманні закону. У 2023-му військовий намагався зустрітися зі своїм екснаставником, але примиритися їм не вийшло. Якось Ігор називав свого колишнього підопічного рецидивістом-брехуном.