"Моя розумна красуня": Кондратюк похвалився донькою-випускницею американського вишу. Фото
Продюсер Ігор Кондратюк, чиє багаторічне судове протистояння зі співаком Віталієм Козловським нарешті завершилося, поділився в мережі рідкісними фото зі своєю єдиною дочкою Поліною. 21-річна дівчина здобула вищу освіту в Америці.
"Куди пропав? Літав в США на "випускний" доці. Поліна закінчила 4 роки навчання в Arizona State University, і отримала ступінь бакалавра зі спеціальності AerospaceEngineering (!!!). Причому закінчила - з відзнакою! Вона має назву Moeur Award, і її отримують ті, хто за 8 семестрів отримували всі оцінки не нижче А", - похвалився зірковий тато в Facebook.
"Радість і гордість розпирає!!! Моя розумна красуня! Люблю безмежно...", - додав розчулений Ігор у Instagram.
Нагадаємо, в 63-річного Кондратюка є ще двоє старших синів, Данило та Сергій. Продюсер якось розказував, чим вони займаються та чому поки не пішли воювати.
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