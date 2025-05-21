"Моя розумна красуня": Кондратюк похвалився донькою-випускницею американського вишу. Фото

Марія Ткаченко - 21 травня, 11:30
Ігор Кондратюк

Ігор зазнімкувався зі совєю донькою Поліною

Фото з Instagram Кондратюка

Продюсер Ігор Кондратюк, чиє багаторічне судове протистояння зі співаком Віталієм Козловським нарешті завершилося, поділився в мережі рідкісними фото зі своєю єдиною дочкою Поліною. 21-річна дівчина здобула вищу освіту в Америці.

"Куди пропав? Літав в США на "випускний" доці. Поліна закінчила 4 роки навчання в Arizona State University, і отримала ступінь бакалавра зі спеціальності AerospaceEngineering (!!!). Причому закінчила - з відзнакою! Вона має назву Moeur Award, і її отримують ті, хто за 8 семестрів отримували всі оцінки не нижче А", - похвалився зірковий тато в Facebook. 

Дочка Ігоря Кондратюка

У родині Кондратюків тепер є дипломована фахівчиня з аерокосмічної інженерії


"Радість і гордість розпирає!!! Моя розумна красуня! Люблю безмежно...", - додав розчулений Ігор у Instagram.

Донька Кондратюка Поліна

Продюсер злітав до США на випускний спадкоємиці

Нагадаємо, в 63-річного Кондратюка є ще двоє старших синів, Данило та Сергій. Продюсер якось розказував, чим вони займаються та чому поки не пішли воювати.

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