"Серце ледве вміщається у грудях": Кортні Кокс з нагоди 21-річчя доньки поділилася зворушливими фото

Фото з Instagram Кортні Кокс

60-річна американська акторка, зірка культового серіалу "Друзі" Кортні Кокс ніжно привітала свою донечку Коко Райлі Аркетт з 21-річчям.

У своєму Instagram Кортні показала фото з дочкою, коли вона була немовлям та нещодавнє селфі.

"Від цього до цього 21 рік всього. Моє серце ледве вміщається у грудях від тієї любові, яку я відчуваю до тебе. Не зупиняйся на досягнутому. Я така щаслива, що я твій Bourt Lemon (ймовірно так Кортні та Коко пестливо називають одна одну). З днем народження. Я так сильно тебе люблю", - написала Кокс.

Реклама:

Акторка замилувала архівним фото з маленькою дочкою

Ось такою красунею виросла Коко

До речі, якось Коко повторила легендарний образ своєї мами.

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року Кортні Кокс хвалилася яскравими моментами своєї весни. Серед них мандрівка з донечкою та вечеря з Дженніфер Еністон.

Минулого року Корні вітала свою Коко кумедними фото.