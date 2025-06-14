"Серце ледве вміщається у грудях": Кортні Кокс з нагоди 21-річчя доньки поділилася зворушливими фото
60-річна американська акторка, зірка культового серіалу "Друзі" Кортні Кокс ніжно привітала свою донечку Коко Райлі Аркетт з 21-річчям.
У своєму Instagram Кортні показала фото з дочкою, коли вона була немовлям та нещодавнє селфі.
"Від цього до цього 21 рік всього. Моє серце ледве вміщається у грудях від тієї любові, яку я відчуваю до тебе. Не зупиняйся на досягнутому. Я така щаслива, що я твій Bourt Lemon (ймовірно так Кортні та Коко пестливо називають одна одну). З днем народження. Я так сильно тебе люблю", - написала Кокс.
До речі, якось Коко повторила легендарний образ своєї мами.
Нагадаємо, наприкінці квітня цього року Кортні Кокс хвалилася яскравими моментами своєї весни. Серед них мандрівка з донечкою та вечеря з Дженніфер Еністон.
Минулого року Корні вітала свою Коко кумедними фото.