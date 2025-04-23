Мандри з дочкою, селфі з Еністон та шапка-індичка: Кокс показала яскраві моменти своєї весни

Карина Тімкова - 23 квітня, 14:30

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс поділилася з підписниками свіжими весняними спогадами.

У своєму Instagram вона опублікувала добірку фото, на яких зображені різні події з життя. Акторка показала спільну поїздку зі своєю донькою Коко та зустрічі з друзями.

А ще знаменитість зазнімкувала спільну вечерю зі своїм нареченим Джонні МакДейдом і колегою Дженніфер Еністон, яка минулого року вітала її з 60-річчям.

Кортні Кокс показалася з єдиною дочкою

Кортні поподорожувала зі своєю 20-річною донькою

Фото Instagram

Кортні Кокс наробила смішних фото з дочкою
Зірка відвідала Сідней разом зі своєю єдиною дитиною
Кортні Кокс показалася з Еністон і нареченим
Кокс на відпочинку з коханим та своєю подругою Дженніфер Еністон
Кортні Кокс зняла відео на концерті

Актриса поспівала на концерті

Кортні Кокс попозувала у кумедному капелюху

Кортні зробила веселе селфі у шапці-індичці

До речі, якось кінозірка назвала косметологічну процедуру, про яку жалкує. Зараз вона не використовує філери й підтримує природне старішання

Кортні Кокс у стильному луці показалася з друзями

Знаменитість любить проводити час із друзями

Як відомо, у 2013-му Кортні розлучилася з батьком своєї дочки Девідом Аркеттом, з яким розійшлася ще в 2010-му. А не так давно вона вітала свою Коко кумедними світлинами.

Вже понад 11 років акторка зустрічається з Джонні МакДейдом. З ним вона давно заручена, але весілля поки не було.

А ще Кокс показувалась у бікіні в крижаній ванні та знімала веселі відео з голим животом.

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