Мандри з дочкою, селфі з Еністон та шапка-індичка: Кокс показала яскраві моменти своєї весни
Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс поділилася з підписниками свіжими весняними спогадами.
У своєму Instagram вона опублікувала добірку фото, на яких зображені різні події з життя. Акторка показала спільну поїздку зі своєю донькою Коко та зустрічі з друзями.
А ще знаменитість зазнімкувала спільну вечерю зі своїм нареченим Джонні МакДейдом і колегою Дженніфер Еністон, яка минулого року вітала її з 60-річчям.
Як відомо, у 2013-му Кортні розлучилася з батьком своєї дочки Девідом Аркеттом, з яким розійшлася ще в 2010-му. А не так давно вона вітала свою Коко кумедними світлинами.
Вже понад 11 років акторка зустрічається з Джонні МакДейдом. З ним вона давно заручена, але весілля поки не було.
А ще Кокс показувалась у бікіні в крижаній ванні та знімала веселі відео з голим животом.