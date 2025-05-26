Обійми з Гомес і Кокс, квіти та песики: Еністон потішила теплими фотоспогадами
Американська актриса Дженніфер Еністон показала підписникам свої теплі фотоспогади.
В Instagram вона опублікувала чимало селфі зі своїми друзями, закарбовуючи милі моменти разом. На іншому кадрі 56-річна знаменитість ніжно гладила песика.
Також Дженніфер пообіймала співачку Селену Гомес, у компанії якої нещодавно відвідувала модний захід, та попозувала зі своєю колегою по серіалу "Друзі" Кортні Кокс.
Не так давно Дженніфер показувала своє ефективне тренування з інвентарем, а ще розповідала, як відчуває свій вік. Також вона полюбляє хизуватися стрункою фігурою на червоних доріжках.
Як відомо, кінозірка була заміжня за акторами Бредом Піттом і Джастіном Теру та вважає ці шлюби успішними. Не так давно ТаблоID згадував й інші гучні романи Еністон. А якось знаменитість підловили за милим спілкуванням з актором Педро Паскалем.