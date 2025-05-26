Обійми з Гомес і Кокс, квіти та песики: Еністон потішила теплими фотоспогадами

Карина Тімкова - 26 травня, 16:45

Американська актриса Дженніфер Еністон показала підписникам свої теплі фотоспогади.

В Instagram вона опублікувала чимало селфі зі своїми друзями, закарбовуючи милі моменти разом. На іншому кадрі 56-річна знаменитість ніжно гладила песика.

Також Дженніфер пообіймала співачку Селену Гомес, у компанії якої нещодавно відвідувала модний захід, та попозувала зі своєю колегою по серіалу "Друзі" Кортні Кокс.

Дженніфер Еністон і Селена Гомес обійнялися для фото

Голлівудські зірки посміхалися для спільного фото

Фото Instagram

Дженніфер Еністон притулилася до Кортні Кокс для милого селфі

До речі, не так давно Кортні теж публікувала свої весняні спогади. На них засвітилась й Еністон

Дженніфер Еністон погладила песика на фото

Акторка показалася з пухнастим другом

Дженніфер Еністон в окулярах попозувала під сонцем

Куди ж без сонячного селфі

Дженніфер Еністон показала милі фото своїх песиків

Домашні улюбленці знаменитості відпочили на дивані

Дженніфер Еністон похизувалася букетом троянд

Цікаво, від кого такий яскравий букет

Не так давно Дженніфер показувала своє ефективне тренування з інвентарем, а ще розповідала, як відчуває свій вік. Також вона полюбляє хизуватися стрункою фігурою на червоних доріжках.

Як відомо, кінозірка була заміжня за акторами Бредом Піттом і Джастіном Теру та вважає ці шлюби успішними. Не так давно ТаблоID згадував й інші гучні романи Еністон. А якось знаменитість підловили за милим спілкуванням з актором Педро Паскалем.

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Дженніфер Еністон
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