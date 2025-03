Роналду здивував зізнанням, чому досі не одружився із Родрігес

Фото з Instagram Джорджини Родрігес

Португальський футболіст Кріштіану Роналду відповів, коли він та його наречена, блогерка Джорджина Родрігес нарешті одружаться. За його словами, він чекає поки відбудеться "клік".

Про це пише видання Daily Mail.

Джорджина розповіла, що її друзі жартують про їхнє весілля та запитують, коли ж воно нарешті станеться.

"Відколи вийшла пісня Дженніфер Лопес "The Ring or when" вони постійно співають її. Добре, але це залежить не від мене", - поділилася Родрігес.

Джорджина та Кріштіану чекають підходящого моменту для весілля Фото з Instagram Джорджини Родрігес

Проте Роналду запевняє, що чекає поки станеться "клік", тобто коли підійде правильний час і все в їхньому житті стане на свої місця.

"Я завжди кажу їй "коли ми відчуємо той клік". Як і все у нашому житті, вона знає про що я говорю. Це може бути через рік, через шість місяців, або через місяць. Я на 1000% впевнений, що це станеться", - сказав футболіст.

Як відомо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес разом з 2016 року. У пари є двоє спільних дітей 7-річна донька Алана та 2-річна дочка Белла.

Також Джорджина є мачухою його трьох дітей: 14-річного Кріштіану-молодшого та 8-річних близнюків Матео та Єви.