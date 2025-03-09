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Наречена Роналду у тугій шкірі посвітила пишним бюстом на модному показі в Парижі. Фото

Юлія Леськова - 9 березня, 10:59
Джорджина Родрігес попозувала на показі мод
Фото з Instagram Джорджини Родрігес

31-річна наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, блогерка і модель Джорджина Родрігес вразила ефектним образом на показі бренду Ludovic de Saint Sernin у Парижі. 

Світлинами з модного заходу Джорджина поділилася у своєму Instagram.

На фешн-захід Джіо прийшла у шкіряному топі шоколадного кольору з люверсами і шнурівкою, чорній шкіряній спідниці та у чорній оверсайз шкірянці.


Джорджина Родрігес наробила нових фото

Родрігес вразила пишним декольте

Наречена Роналду прийшла на модний івент

Родрігес не ховає свої ласі принади, а навпаки - хизується ними

Фото з Instagram Джорджини Родрігес
Наречена Роналду похвалилася декольте

Ну і як завжди, пальчики Джорджини прикрашені коштовними каблучками

Джорджина полюбляє не лише модні івенти, а й гламурні фотозйомки. Не так давно вона наробила спокусливих фото у білому топі та лосинах на дивані.

Також Джорджина одного разу у вінтажній сукні попозувала серед експонатів Dior. 

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