Наречена Роналду у тугій шкірі посвітила пишним бюстом на модному показі в Парижі. Фото
31-річна наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, блогерка і модель Джорджина Родрігес вразила ефектним образом на показі бренду Ludovic de Saint Sernin у Парижі.
Світлинами з модного заходу Джорджина поділилася у своєму Instagram.
На фешн-захід Джіо прийшла у шкіряному топі шоколадного кольору з люверсами і шнурівкою, чорній шкіряній спідниці та у чорній оверсайз шкірянці.
Джорджина полюбляє не лише модні івенти, а й гламурні фотозйомки. Не так давно вона наробила спокусливих фото у білому топі та лосинах на дивані.
Також Джорджина одного разу у вінтажній сукні попозувала серед експонатів Dior.
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