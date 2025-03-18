Наречена Роналду показала лижний відпочинок із ним та дітьми у Французьких Альпах. Відео

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес днями взяла участь у модному показі в Куршевелі, Франція. На лижний курорт вона завітала з дітьми та коханим.

По завершенню шоу 31-річна модель показала активний відпочинок із сім'єю.

На опублікованому в Instagram відео вони катаються на лижах засніженими схилами. Спочатку в кадрі з'являються двоє дітей пари, а потім і сама Джорджина.

Дітей ще з дитинства вчать впевнено стояти на лижах Кадр з Instagram

Родина не змогла оминути один з найпрестижніших гірськолижних курортів світу

Родрігес каталася у стильній бежевій куртці та чорних штанах

"Природа — це добре", — підписала ролик багатодітна мама

До речі, у засніжене місто Джорджина прибула, щоб взяти участь у модному показі Moncler. На подіуму вона ефектно пройшлася у в'язаній сукні та накидці з хутра Фото Instagram

Цього місяця Родрігес відвідала модний захід у рамках Тижня моди в Парижі. Також модель відома своєю любов'ю до спокусливих зйомок і сексуального одягу.

Нагадаємо, закохані виховують п'ять дітей: 14-річного Кріштіану-молодшого та 7-річних Матео і Еву, яких виносила сурогатна мати. А також у футболіста є спільні нащадки з Джорджиною: 7-річна Алана і 2-річна Белла, яка мала народитися з близнюком, але він загинув.