Наречена Роналду у сексі-сукні привітала його з черговою нагородою та посвітила ногами на яхті
Португальський футболіст Кріштіану Роналду отримав нагороду в якості найкращого бомбардира Ліги чемпіонів за всю історію.
Спеціальний приз футболісту вручили 29-го серпня в Монако, під час жеребкування основого етапу Ліги чемпіонів 2024/25.
Привітала чоловіка і запостила фото з нагородою його наречена, блогерка і модель Джорджина Родрігес.
Зі своєю коханою Кріштіану перебуває у стосунках вже довгий час, однак до Джорджини амурна біографія спортсмена була сповнена не менш яскравих і відомих жінок. Раніше ТаблоID пригадував всі романи Роналду.
Приєднуйтесь до дискусії