Наречена Роналду у сексі-сукні привітала його з черговою нагородою та посвітила ногами на яхті

Марія Мельник 30 серпня, 10:30
Роналду отримав спеціальну нагороду від УЄФА

Роналду отримав спеціальну нагороду від УЄФА

фото з instagarm

Португальський футболіст Кріштіану Роналду отримав нагороду в якості найкращого бомбардира Ліги чемпіонів за всю історію.

Спеціальний приз футболісту вручили 29-го серпня в Монако, під час жеребкування основого етапу Ліги чемпіонів 2024/25.

Привітала чоловіка і запостила фото з нагородою його наречена, блогерка і модель Джорджина Родрігес.


Коли твого коханого в черговий раз визнали одним з найкращих

Коли твого коханого в черговий раз визнали одним з найкращих

Джорджина з Роналду на яхті

До речі, раніше стало відомо, хто є стилістами Родрігес

Два фото з коханим і його нагородою більш ніж достатньо, далі у дописі - красива Джорджина і її ноги

Два фото з коханим і його нагородою більш ніж достатньо, далі у дописі - красива Джорджина і її ноги

Зі своєю коханою Кріштіану перебуває у стосунках вже довгий час, однак до Джорджини амурна біографія спортсмена була сповнена не менш яскравих і відомих жінок. Раніше ТаблоID пригадував всі романи Роналду.

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