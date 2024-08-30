Наречена Роналду у сексі-сукні привітала його з черговою нагородою та посвітила ногами на яхті

Роналду отримав спеціальну нагороду від УЄФА фото з instagarm

Португальський футболіст Кріштіану Роналду отримав нагороду в якості найкращого бомбардира Ліги чемпіонів за всю історію.

Спеціальний приз футболісту вручили 29-го серпня в Монако, під час жеребкування основого етапу Ліги чемпіонів 2024/25.

Привітала чоловіка і запостила фото з нагородою його наречена, блогерка і модель Джорджина Родрігес.

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Два фото з коханим і його нагородою більш ніж достатньо, далі у дописі - красива Джорджина і її ноги

Зі своєю коханою Кріштіану перебуває у стосунках вже довгий час, однак до Джорджини амурна біографія спортсмена була сповнена не менш яскравих і відомих жінок. Раніше ТаблоID пригадував всі романи Роналду.