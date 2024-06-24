Від Періс Хілтон та Кім Кардашян до Джорджини Родрігес: жінки футболіста Кріштіану Роналду. Фото

Офіційної дружини Роналду й досі не має, але список романів у нього чималенький Фото: Instаgrаm

Один із найвідоміших футболістів світу Кріштіану Роналду зараз може похизуватися міцною великою родиною і чи не ідеальними стосунками зі своєю поки що нареченою Джорджиною Родрігес.

Утім, до цього спортсмен мав дуже бурхливе особисте життя. ТаблоID розкаже про ймовірні романи з Періс Хілтон, Кім Кардашян та іншими жінками, які так чи інакше були пов’язані із футбольною знаменитістю. Цей список вражає.

Джордана Жардел

Початком любовної біографії Кріштіану Роналду можна вважати його роман із Джорданою Жардел. Вона була бразильською моделлю і першою жінкою, з якою його пов’язують. Вони познайомилися у 2003 році (тоді Роналду було 18 років) через його одноклубника – футболіста Маріо Жардела. Він же був братом Джордани.

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Утім, ці стосунки так і не переросли у щось більше. Вони розійшлися іншими дорогами, а Роналду продовжував будувати свою успішну футбольну кар’єру.

"Перша дівчина Роналду" - досі пишуть у коментарях під світлинами Джордани Фото: Instagram

"Ох, якби моя сестра знала, що він 5 разів стане успішним", - говорив Маріо Жардел в одному зі своїх інтерв’ю про стосунки сестри.

Зараз Джордана живе у Швейцарії і виховує доньку.

Мерче Ромео

Роналду в молодості довго не тримав своє серце вільним. У 2005-2006 роках він зустрічався з португальською моделлю Мерче Ромео, яка була старшою за нього на 9 років.

Вона – найвідоміша дівчина Роналду за час його перебування у "Манчестер Юнайтед". Але й тут історія нічим суттєвим не закінчилася – пара будувала стосунки на відстані, бо Мерче була у Португалії, а Кріштіану – у Англії.

Імоджен Томас

Після розриву з Мерче Кріштіану Роналду з головою поринув у романтичні побачення із зіркою реалітішоу Імоджен Томас. Вони недовго тривали - протягом 2006 року. Подейкували, що футболіст хотів відновити стосунки із Томас у 2011 році, засипаючи її дзвінками.

Сорая Чавес

Того ж року, у 2006-у, Роналду пов’язували із португальською акторкою Сораєю Чавес. Тоді вона ще була нікому невідомою майбутньою зіркою. Але вже наступного року жінка знялася у найкасовішому фільмі у Португалії "Дівчина за викликом". Цікаво, чи це ймовірні стосунки із футболістом так вплинули?

Біпаша Басу

У 2007 році Кріштіану Роналду пов’язували із індійською кіноакторкою та моделлю Біпашею Басу. Вони познайомилися на одному публічному заході у Лісабоні, і перший вечір провели у нічному клубі. Ба більше – їх навіть заскочили за поцілунком. Чи було між ними щось більше, чи це просто взаємна любов до боллівудських фільмів, але після пара залишилася гарними друзями.

Періс Хілтон

У 2009 році Роналду перейшов до "Реал Мадриду". Іспанський клуб придбав футболіста за рекордні 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Тоді ж він відвідав Лос-Анджелес, де був помічений зі світською левицею та королевою усіх тусовок Періс Хілтон. Компанію їм складала її сестра Нікі.

Парочка весело разом проводила час, а от Періс та Кріштіану ще й пристрасно цілувалися, як писали деякі таблоїди. Однак ці стосунки одного вечора теж далеко не зайшли.

Нерейда Гальярдо

Ще один роман і жінка, яка увійшла до любовного списку Кріштіану Роналду, - іспанська модель Нерейда Гальярдо. Їхні стосунки тривали у 2008 році. Вони разом відпочивали на Сардинії, а їхні спільні світлини не зникали зі сторінок таблоїдів. Але й тут десь за пів року парочка розійшлася. Нерейда говорила, що серед плюсів був лише секс із Кріштіану.

Кім Кардашян

Так, цей легінь крутив роман ще з однією світською левицею – Кім Кардашян. Перед тим як вона зійшлася зі своїм вже колишнім чоловіком Каньє Вестом у 2010 році, її ловили у компанії Кріштіану Роналду. Під час триденної спільної подорожі до Мадрида вони не лише насолоджувалися розкішною вечерею, але й пристрасними поцілунками. Крім цього подейкують, що Кім гостювала у будинку Роналду.

Як би там не було, а от діти Кардашян є фанатами футболіста Кріштіану Роналду.

Ірина Шейк

Цю пані хотілося б оминути увагою, але що маємо – те маємо. Отже, коротко: російська модель Ірина Шейк і Роналду зустрічалися протягом п’яти років, і це були найдовші на той момент стосунки зірки футболу. Вони познайомилися на зйомках Armani у 2010 році, а розійшлися буцімто через зради Роналду, про що говорила Шейк.

Лучія Вільялон

Зітхнувши з полегшенням, Роналду закрутив нові стосунки – з іспанською телеведучою Лучією Вільялон. Їхній роман тривав геть недовго, та й родина Вільялон усіляко заперечувала цей факт. Цікаво, чому?

Cristiano Ronaldo is allegedly dating Spanish TV reporter Lucia Villalon. [Mirror] pic.twitter.com/rizSfkvfI9 — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) January 20, 2015

Дезіре Кордеро

Останній вагон перед Джорджиною Родрігес у поїзді під назвою "Романи Кріштіану Роналду" був за іспанкою Дезіре Кордеро. Однак близьке оточення футболіста стверджувало, що вони розійшлися через палке бажання жінки отримати лише славу.

Джорджина Родрігес

Фінальну (але це не точно) крапку у походеньках Роналду поки ставить Джорджина Родрігес. Вони познайомилися у 2017 році, коли та працювала продавчинею у магазині Gucci. Досить швидко пара заявила про свої стосунки, з’являючись разом на світських заходах та публікуючи спільні світлини в Instagram.

Фото Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес разом часто з'являлися у їхніх профілях Фото: Instagram

У червні того ж року у Роналду з’явилися близнюки Єва та Матео, яких народила сурогатна матір. Зазначимо, що Крішітану на той час мав ще одного сина – Кріштіану-молодшого. За чутками, його народила офіціантка, ім’я якої не називається, після випадкової зустрічі з футболістом у барі. Але у 2011 році сестра чоловіка Катя Авейру спростувала це, заявивши, що справжня матір дитини померла, а Роналду прийняв його до себе.

Кріштіану-молодшому вже виповнилося 14 років Фото: Instagram

Але повернемося до Джорджини, бо й вона вже готувалася подарувати Роналду нащадка. Тоді ж, у 2017 році, вони оголосили про вагітність. Незадовго жінка народила доньку Алану Мартіну.

"Ми разом обрали ім’я. Крішітану обрав Алану, а я – Мартіну. Діти – це наше щастя. Перше, що ми робимо, коли прокидаємося, - цілуємо їх", - розповідала новоспечена матуся.

У 2018 році Роналду зробив пропозицію Джорджині. Цікаво, що в одному зі своїх інтерв’ю Роналду розповідав, мовляв, на початку не сподівався, що ці стосунки будуть міцними і бодай чимось закінчаться.

Джорджина Родрігез поки не дружина Роналду, але мама для усіх його дітей Фото: Instagram

Щодо кінця поки говорити зарано, бо у 2022 році футбольна родина поповнилася ще на одного. Родрігес народила дівчинку Беллу Есмеральду. Пара очікувала на двійню, але хлопчик, на жаль, помер.

Усі діти Кріштіану Роналду - велика щаслива родина Фото: Instagram

Зараз родина активно проводить час разом та подорожує новими країнами. Як Кріштіану, так і Джорджина діляться яскравими родинними фото та подіями у своїх Instagram. Наприклад, на початку червня вони вітали двійнят Єву та Матео з днем народження.