Крук у бікіні показала, на скільки схудла, та підсумувала своє літо. Фото

Крук з келихом проводжає літо

Колишня телеведуча та блогерка Валерія Крук проводжає останні дні літа і ділиться успіхами у схудненні.

У своєму Instagram вона показала, як відпочивала в Монако, і себе в купальнику, стрункішу на 2 кіло.

"Це було дивне літо, зовсім не схоже на багато інших в моєму житті... Пронеслось, як одна мить, досі не розумію, як літо без планів, абсолютно спонтанне у всьому! Третє літо з ракетами, до яких вже звикли… Літо майже без світла, і теж не страшно. Літо нових людей, і дивовижність в тому, що я вперше відчула потребу в соціумі", - написала Валерія.

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"Я - клятий інтроверт та соціопат, значення обох слів знаю, не пояснюйте. Я дійсно з "привітом"", - зазначила блогерка.

"І щось мені підказує, що дехто з новеньких (знайомих - ред.) дуже впевненно влетів в статус справжніх друзів! Хай буде так, я не проти і рада. Літо вина, сміху, танців, подорожей, емоцій. Було багато сліз. Багато досвіду, пізнання та виховування самої себе, довелося вчитися знаходити баланс між: щирою, відкритою, готовою допомогти 24/7 та водночас незручною. Тому що моє життя і мої мрії для мене понад усе. Багато випробувань наприкінці. Серпень, дякую, що ти не доконав, і, сподіваюсь, за ці дні ти мене все ж таки не добʼєш…", - розказала Крук.

Цього літа Крук багато подорожувала Європою

А колись блогерка навмисно відмовлялася від алкоголю

Валерія також показала, як схудла за останній час.

У лютому Крук взялася набирати вагу, щоби перебудувати фігуру, в результаті чого важила 60 кіло. А вже на початку серпня блогерка оголосила, що намагається скинути ті самі набрані кг. Жінки...

Нагадаємо, раніше Крук жалілася на зайві 5 кіло і розказувала, як планує їх позбутися.