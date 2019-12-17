Крук про три тижні без алкоголю: Енергія б'є через край

Фітнес-модель і телеведуча Валерія Крук уже понад три тижні живе новим життям. Спортсменка повністю відмовилася від алкоголю.

У своєму Instagram вона розказала, чому вирішила це зробити, і що змінилося.

"Знаю, знаю, що для багатьох з вас не пити - норма, але також знаю, що для багатьох кожен день з вином - спосіб життя. Уже багато років майже щодня за вечерею я випивала келих вина, часто не один! І продовжувала б це робити далі, якби не кілька "але"", - почала Валерія.⠀

Крук кинула пити і тішиться через результат

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"Чи то накопичувальне, чи то вже не 16, але навіть після одного келишка мій ККД став дорівнювати нулю. І навіть мови не могло йти не те, що про роботу, а навіть про написання банального поста в Інстаграм. Максимально, що мені хотілося і моглося - це кіно/книга/спати, а точніше відразу останнє)… Мені необхідна повна концентрація уваги кожен день. З алкоголем це стало неможливим", - пожалілася Крук.⠀

А ще вона почала вивчати біохакінг.

"І ця вже доведена, бездоганна і максимально близька мені система життя і ідея для реалізації моїх найсміливіших мрій повністю виключає вживання алкоголю. А розстановка пріоритетів вже давно мною зроблена на користь краси, молодості та здоров'я", - пояснила Лера.

Ще влітку Лера казала, що любить хильнути зранку

І після 21-го дня без алкоголю Крук розповіла про зміни.⠀

"Енергія б'є через край, правда, тих, хто витримує цю бурю, стає менше, але це не мої проблеми.) Абсолютно несподівано веселитися я стала ще сильніше, будь-які походи в кіно чи на концерти перетворилися в незабутні вечори сміху. Але додому мені вже сильно хочеться до 12 ночі))) що теж добре", - зауважила вона.⠀

Утім відмовлятися від смачного вина зовсім Крук поки не збирається.

"На Новий рік планую шампанське, якщо захочу - вип'ю. Під гастрономічні вечері сухе дороге вино виразно додає смак і романтичний настрій. Поки міркую так, а далі буде видно! Але з упевненістю заявляю вже зараз: життя без алкоголю та інших шкідливих звичок - прекрасне і дивовижне!" - наголосила фітнес-краля.

У новорічну ніч Валерія, може, і потішить себе смачним ігристим

До слова, також нещодавно від алкоголю відмовилася Алла Добкіна.

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