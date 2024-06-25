Крук в ідеальному бікіні підставила сонцю спокусливе тіло. Фото

Тамара Кудрявченко 25 червня, 11:20
Лера Крук з келихом

Колишня телеведуча, а нині успішна блогерка Валерія Крук показала, який купальник вважає для себе ідеальним.

45-річна фітнес-модель у червоному бікіні, прикрашеному трояндами, попозувала коло басейну у комплексі відпочинку.

Валерія підставила сонцю і камері своє ідеальне засмагле тіло та отримала купу компліментів від підписників.


Валерія Крук у купальнику

45-річна Крук викликає захоплення і трішки заздрість

Валерія Крук у червоному бікіні коло басейну

Це, до речі, Лера так розкішно сидить у Черкаській області

Крук неодноразово казала, що хорошої генетики замало, аби мати таке тіло, як у неї. Для цього треба режим у харчуванні, регулярний спорт і любов до себе і свого тіла. І Валерія, між іншим, теж не завжди була такою.

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Валерія Крук
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