Оголена Крук у ковдрі показала свій настрій у кольорі та ч/б

Марія Ткаченко 6 березня, 17:30

Блогерка Валерія Крук поділилася зі своєю аудиторією в Instagram світлиною, яка, за її відчуттями, відобразила її настрій у той момент.

На знімку 45-річна спортсменка оголена, проте граційно затуляє свої принади ковдрою, а лице - долонею.

Настрій у Валерії, схоже, був не дуже, а от фото вийшло чудовим

Настрій у Валерії, схоже, був не дуже, а от фото вийшло чудовим

Фото з Instagram Крук

Спершу Валерія виклала фото в сторіс, але отримала від підписників стільки компліментів, що вирішила запостити як повноцінний допис, ще й із бонусом - кольоровою версією.


Підписники засипали Крук вогниками, сердечками та компліментами

Підписники засипали Крук "вогниками", "сердечками" та компліментами

Нагадаємо, Крук уже не вперше використовує ковдру як ефектний аксесуар для фотосетів. Наприклад, на початку лютого вона позувала в ній на тлі нічного Києва.

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Валерія Крук
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