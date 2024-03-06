Оголена Крук у ковдрі показала свій настрій у кольорі та ч/б
Блогерка Валерія Крук поділилася зі своєю аудиторією в Instagram світлиною, яка, за її відчуттями, відобразила її настрій у той момент.
На знімку 45-річна спортсменка оголена, проте граційно затуляє свої принади ковдрою, а лице - долонею.
Спершу Валерія виклала фото в сторіс, але отримала від підписників стільки компліментів, що вирішила запостити як повноцінний допис, ще й із бонусом - кольоровою версією.
Нагадаємо, Крук уже не вперше використовує ковдру як ефектний аксесуар для фотосетів. Наприклад, на початку лютого вона позувала в ній на тлі нічного Києва.
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