Крупін оголосив про стосунки з дівчиною і наступного дня став одинаком

Крупін про своє особисте життя

43-річний співак і музикант Міша Крупін, який 15-го жовтня розказав про нові стосунки, вже повернув собі статус холостяка.

На допрем'єрному показі фільму "Хазяїн 2. На своїй землі" в коментарі "ЖВЛ" він розповів про дівчину, з якою встиг розійтися того ж дня.

"Ми давно не бачились, але вона все ще моя дівчина. Познайомилися на такому заході. Це був івент, і ми так, одразу зійшлися. Моя бабуся говорить: "Хто ця божевільна?" – пригадав він історію знайомства.

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На фото Крупін та його вже екскохана скрін з відео

В коментарі Крупін також зазначив, що вони з дівчиною живуть на два міста: він у Харкові, вона у Києві.

"Мало часу насправді. Якщо людина тебе розуміє, якщо багато справ у неї і в мене, тому на побачення дуже мало часу лишається. Зараз, виходить, що раз на місяць бачимося", - відповів він.

За словами самого музиканта, його колишня - "творча, і розуміла специфіку його роботи"

Однок того ж дня Міша розказав "Фактам. ICTV.Life" про завершення стосунків.

"Відстань – це єдина причина. Ми досить тривалий час були в таких стосунках. Те, що я здебільшого був у Харкові, а вона в Києві, не пішло нам на користь", - зазначив він.

Співак також додав, що не поспішає пірнати у вир почуттів найближчим часом:

"Роботи багато. Про стосунки подумаю пізніше. Ну, або вони самі мене наздоженуть".

Нагадаємо, у липні Крупін оголосив, що планує піти на фронт добровольцем.