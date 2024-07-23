"Я доброволець": Міша Крупін оголосив, що хоче мобілізуватися та проходить ВЛК

Міша Крупін повідомив, що планує вступати до лав ЗСУ

Співак і музикант Міша Крупін оголосив, що планує піти на фронт добровольцем.

В своєму Instagram 43-річний Крупін зазначив, що вже проходить ВЛК, а у мережі X, - що є добровольцем.

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Крупін повідомив про це ще 18-го липня

В коментарі для РБК-Україна директорка артиста зазначила, що це правда. Крупін дійсно вирішив захищати Україну на фронті. І нині він вже почав проходити ВЛК. Втім, там йому призначили додаткові обстеження.

"На даний момент, вже чотири дні як Міша пішов добровольцем. Сьогодні в нього було ВЛК, призначили додаткове обстеження", - пояснила директорка.

"Не хочу, щоб за мене вирішували. Хочу просто піти і мобілізуватися. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити, як справжній чоловік", - процитувала Крупіна Юлія.

"Майже місяць Міша перебуває у рідному Харкові. Він поїхав для того, щоб допомагати, і до військових ближче їздити. Нещодавно дав два концерти, збирали на "мавік", досі збираємо", - додала вона.

Нагадаємо, у попередньому матеріалі TabloID розповідав про зірок, які долучилися до лав ЗСУ.