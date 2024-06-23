Екс "ВІА Гра" Попова на турецькому курорті повигиналася у бікіні для сексі фото

Юлія Леськова 23 червня, 14:44

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова гайнула на відпочинок до Туреччини і вже встигла викласти кілька фото в бікіні.

Світлинами Ксенія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білих кадрах Попова позує у Середземному морі на тлі яхт.

Ксенія Попова попозувала для фото

Співачка частенько ділиться фото у бікіні з відпочинку


Ксенія Попова відпочиває у Туреччині

Попова була учасницею "ВІА Гри" з 2020 року

Ксенія Попова у купальнику

Не запостила фото в купальнику - вважай не відпочивала

Ксенія Попова показалася на відпочинку

Чорно-білий фільтр додає фото естетики

Нагадаємо, раніше Ксенія Попова попозувала для фото у латексі та з ланцюгом.

Як відомо, Ксенія не завжди мала таке підтягнуте тіло. Якось вона показувала підписникам який мала вигляд, коли набирала вагу.

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