Екс "ВІА Гра" Попова на турецькому курорті повигиналася у бікіні для сексі фото

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова гайнула на відпочинок до Туреччини і вже встигла викласти кілька фото в бікіні.

Світлинами Ксенія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білих кадрах Попова позує у Середземному морі на тлі яхт.

Співачка частенько ділиться фото у бікіні з відпочинку

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Чорно-білий фільтр додає фото естетики

Нагадаємо, раніше Ксенія Попова попозувала для фото у латексі та з ланцюгом.

Як відомо, Ксенія не завжди мала таке підтягнуте тіло. Якось вона показувала підписникам який мала вигляд, коли набирала вагу.