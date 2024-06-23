Екс "ВІА Гра" Попова на турецькому курорті повигиналася у бікіні для сексі фото
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова гайнула на відпочинок до Туреччини і вже встигла викласти кілька фото в бікіні.
Світлинами Ксенія поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На чорно-білих кадрах Попова позує у Середземному морі на тлі яхт.
Нагадаємо, раніше Ксенія Попова попозувала для фото у латексі та з ланцюгом.
Як відомо, Ксенія не завжди мала таке підтягнуте тіло. Якось вона показувала підписникам який мала вигляд, коли набирала вагу.
Приєднуйтесь до дискусії