Манекен топлес естетично попозувала біля води і розказала, як не пропускати тренування

Майже 32-річна блогерка Ксюша Манекен, яка нині відпочиває на Мальдівах, наробила фото топлес.

У дописі в Instagram Ксенія також пояснила, чому не пропускає тренування.

"Погана погода, повітряна тривога, загроза ядерної небезпеки - нічого з цього не стане причиною для мене пропустити тренування. І справа тут зовсім не в дисципліні, яка тане при першій серйозній перешкоді. І це точно не про мотивацію, що зникає, коли болить спина, накриває втома чи просто немає настрою. Справа лише у любові.

Любов - це те, що змушує мене знову і знову знаходити сили та час на тренування. Любов до спорту для мене - це не про зовнішність і навіть не про здоров’я. Це щось глибше, щось, що важко пояснити, але легко відчути. Спорт - це діалог із собою, спосіб пізнати свої межі і в той же час зрозуміти, що меж немає", - пояснила блогерка.

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Манекен не лише пояснила, чому любить спорт, а й показала

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"Якщо ви змушуєте себе тренуватись лише тому, що це корисно або хочете подобатись собі у дзеркалі - ви приречені кинути. Мотивація вичерпається так само, як закінчуються стосунки без любові, де подарунки чи турботу треба випрошувати. Коли ми по-справжньому любимо, жодні нагадування, плани чи примуси не потрібні, бо любов це не зусилля, - це стан, і спорт теж може стати любовʼю", - зазначила блогерка.

"Якщо спорт не приносить вам задоволення - покиньте його, як чоловіка, який вас не задовільняє", - порадила блогерка

"Спробуйте різне, досліджуйте, експериментуйте, шукайте те, що пробудить у вас пристрасть. Йога, бокс, біг, танці, плавання, пілатес, теніс. Знайдіть своє. І ось тоді спека, холод, втома чи поганий настрій не стануть на заваді. Вам більше не потрібно буде шукати причин. Ви просто діятимете, бо це - ваше", - запевнила вона

Нагадаємо, у 2023 Ксюша боролася з набряками і зайвою вагою та показувала себе в ідеальній формі кількома роками раніше.