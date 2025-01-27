Манекен топлес естетично попозувала біля води і розказала, як не пропускати тренування
Майже 32-річна блогерка Ксюша Манекен, яка нині відпочиває на Мальдівах, наробила фото топлес.
У дописі в Instagram Ксенія також пояснила, чому не пропускає тренування.
"Погана погода, повітряна тривога, загроза ядерної небезпеки - нічого з цього не стане причиною для мене пропустити тренування. І справа тут зовсім не в дисципліні, яка тане при першій серйозній перешкоді. І це точно не про мотивацію, що зникає, коли болить спина, накриває втома чи просто немає настрою. Справа лише у любові.
Любов - це те, що змушує мене знову і знову знаходити сили та час на тренування. Любов до спорту для мене - це не про зовнішність і навіть не про здоров’я. Це щось глибше, щось, що важко пояснити, але легко відчути. Спорт - це діалог із собою, спосіб пізнати свої межі і в той же час зрозуміти, що меж немає", - пояснила блогерка.
"Якщо ви змушуєте себе тренуватись лише тому, що це корисно або хочете подобатись собі у дзеркалі - ви приречені кинути. Мотивація вичерпається так само, як закінчуються стосунки без любові, де подарунки чи турботу треба випрошувати. Коли ми по-справжньому любимо, жодні нагадування, плани чи примуси не потрібні, бо любов це не зусилля, - це стан, і спорт теж може стати любовʼю", - зазначила блогерка.
Нагадаємо, у 2023 Ксюша боролася з набряками і зайвою вагою та показувала себе в ідеальній формі кількома роками раніше.