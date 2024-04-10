Шпичаки, луска та пір'я: Гвен Стефані в екстравагантних луках попозувала для глянцю з манекенами обох статей

Американська співачка та сонграйтерка Гвен Стефані стала героїнею весняно-літнього номеру журналу NYLON.

Для фотосесії 54-річна зірка забрала волосся в тугі вигадливі гульки та вбралася в екстравагантні луки. "Компанію" Гвен склали чорні та прозорі манекени.

Задумлива Стефані не обкладинці глянцю Фото з Instagram NYLON

У інтерв'ю Стефані говорила про творчість, зокрема про непростий період, коли вона відчувала, що застрягла, намагаючись бути і хорошою мамою, і успішною артисткою.

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"Я кидала свою родину. І якщо не верталася додому з піснею, то думала: "Господи, я такий лузер - я не повечеряла з сім'єю і не написала пісню. Змарнувала цілий день свого життя, стараючись знову бути в No Doubt", - поділилася Гвен.

На артистці сукня від Balenciaga та металевий "нагрудник" від Buerlangma

Зараз співачці прикро про це згадувати, оскільки вона вважає, що її пріоритетом тоді мала бути сім'я. Але вона визнає, що "кілька хороших пісень" таки стали результатом тих її надзусиль.

Стефані позувала коло манекенів обох статей

Зі слів Стефані, траєкторію її життя змінило народження молодшого сина, Аполло. Хлопчик з'явився на світ, коли зірковій мамі було 44 роки.

"Те, що я завагітніла ним, справді стало початком див. Це було майже як новий старт мого життя - другий розділ", - поділилася артистка.

54-річна співачка жалкує, що колись розривалася між роботою та родиною

"Лялечка" Гвен у лускатому кетс'юті від Mugler

Як відомо, третя дитина не помогла Гвен та її ексчоловіку Гевіну Россдейлу зберегти шлюб. У 2016-му пара офіційно розлучилася. А в 2021-му співачка зіграла весілля з кантрі-виконавцем Блейком Шелтоном, із яким вони й донині складають гармонійний дует і на сцені, і в житті.

Подружжя разом виховує трьох синів Гвен - 17-річного Кінгстона, 15-річного Зуму і 10-річного Аполло. Спільних нащадків Стефані та Шелтон поки не завели, хоча чутки про це неодноразово виникали в пресі.