Кумедні шапки і танці з татом: Різатдінова замилувала дитячими фото та зізналася, що мріє зробити в українському Криму

Марія Мельник 21 вересня, 11:00

Гімнастка Ганна Різатдінова згадала своє кримське дитинство.

У мережі вона оприлюднила свої перші рухи і танці з батьком.

"Ця маленька дівчинка досі мріє провести майстер-клас в українському Криму", - написала гімнастка.

Мила маленька кримчанка

Мила маленька кримчанка

фото з instagram

Батько Ганни, Сергій - майстер спорту з плавання

Батько Ганни, Сергій - майстер спорту з плавання

Різатдінова з самого дитинства була активною і непосидічою

Різатдінова з самого дитинства була активною і непосидічою

Здається, Ганна (або її мама) дуже полюбляла шапки...

Здається, Ганна (або її мама) дуже полюбляла шапки...

Нагадаємо, раніше Різатдінова розказала, який внесок батьки зробили заради її кар'єри та від чого відмовилися.

А ще Ганна розповідала про непрості стосунки з мамою, яка живе в Криму.


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