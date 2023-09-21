Кумедні шапки і танці з татом: Різатдінова замилувала дитячими фото та зізналася, що мріє зробити в українському Криму
Гімнастка Ганна Різатдінова згадала своє кримське дитинство.
У мережі вона оприлюднила свої перші рухи і танці з батьком.
"Ця маленька дівчинка досі мріє провести майстер-клас в українському Криму", - написала гімнастка.
Нагадаємо, раніше Різатдінова розказала, який внесок батьки зробили заради її кар'єри та від чого відмовилися.
А ще Ганна розповідала про непрості стосунки з мамою, яка живе в Криму.
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