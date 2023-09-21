Кумедні шапки і танці з татом: Різатдінова замилувала дитячими фото та зізналася, що мріє зробити в українському Криму

Гімнастка Ганна Різатдінова згадала своє кримське дитинство.

У мережі вона оприлюднила свої перші рухи і танці з батьком.

"Ця маленька дівчинка досі мріє провести майстер-клас в українському Криму", - написала гімнастка.

Мила маленька кримчанка фото з instagram

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Батько Ганни, Сергій - майстер спорту з плавання

Різатдінова з самого дитинства була активною і непосидічою

Здається, Ганна (або її мама) дуже полюбляла шапки...

Нагадаємо, раніше Різатдінова розказала, який внесок батьки зробили заради її кар'єри та від чого відмовилися.

А ще Ганна розповідала про непрості стосунки з мамою, яка живе в Криму.





