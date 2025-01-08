Кутчер зводив на реслінг 8-річного сина від Куніс. Рідкісне фото

Актора Ештона Кутчера разом з 8-річним сином Дімітрієм підловили на прем’єрі WWE Monday Night RAW у Лос-Анджелесі.

Батько з хлопцем провели спільний час на найбільшому промоушені реслінгу.

Про це повідомляє People.

Кутчер був одягнений у сіру кепку і футболку з логотипом команди Iowa Hawkeyes, а Дімітрій сидів поруч із зірковим батьком, одягнений у футболку Iowa Hawkeyes, і посміхався, спостерігаючи за подією.

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Нагадаємо, 36-річний Кутчер виховує сина та 10-річну доньку Вайатт Ізабель разом із 41-річною дружиною, акторкою Мілою Куніс.

До речі, родина нерідко навідується на такі інтертейнменти. У травні Кутчер з коханою і дітьми разом сходили на баскетбол.