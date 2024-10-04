Спокуса, вогонь і танці: Бадоєв зняв для Latexfauna чуттєвий ретрокліп. Відео

Український індігурт Latexfauna представив кліп на пісню Lucerna, автором якого став славнозвісний режисер Алан Бадоєв.

У відео, яке знято в найкращих традиціях спокусливої творчості гурту, проглядається ретростиль. Головні події розгортаються довкола фронтмена й танцівниць, завдяки чому поєднується чуттєва хореографія та легкий вокал.

Алан Бадоєв майстерно обіграв чуттєвість і спокусу у кліпі кадр з відео

"Для мене ця робота про спокусу. Бо Latexfauna розпалила в мені творчий вогонь і щось, що зламалось всередині й не працювало майже три роки, стало живим. Я дякую самому розпусному гурту з самим високим IQ і невичерпним почуттям гумору за справжню мистецьку колабу", – прокоментував їхню спільну роботу Бадоєв.

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У прямому сенсі було гаряче кадр з кліпу

кадр з кліпу

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, у творчості гурту є чимало кліпів, які викликали дискусію серед глядачів. Але найобговорюваніший, напевно, це відео на пісню Masandra, яку одні називали еротичним шедевром, а інші наполягали – не зачепило.