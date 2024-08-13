"Тут моє все": Бадоєв показав, як його зустрів чотирилапий друг після повернення до Києва

Режисер повернувся до України після відрядження до Парижа фото з instagram Алана Бадоєва

Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно познайомив широкий загал із своїм чотирилапим другом, показав, як той зустрічає його вдома.

Кліпмейкер повернувся до України після відрядження у Парижі. Там він в рамках Олімпійських ігор-2024 презентував свій документальний фільм "Довга доба" про початок повномасштабного вторгнення.

На всоїй сторінці в Instagram режисер замилував возз’єднанням із песиком на ім’я Чао.

"Вдома! Ніколи не відчував такого полегшення та щастя, повертаючись додому, як зараз. Тут моє все. ЧАО зустрів довгими обіймами і таким рідним, неначе тепле молоко, запахом. Вже завтра вриваємось в щільний графік роботи, але сьогодні трохи пестощів не завадить", – написав Бадоєв.

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Чао радий зустрічі так само, як і Алан фото з Instagram Алана Бадоєва

Блакитнооке чудо вітає режисера з поверненням фото з instagram Алана Бадоєва

До речі, у квітні режисер показав зустріч із дітьми, дочкою Лолітою та сином Борисом. Алан зізнався, що не бачив нащадків разом близько 4 років, зокрема, спершу через пандемію ковіду, а згодом і повномасштабну війну.

Нагадаємо, раніше Бадоєв розповідав, які у нього сосунки з матір’ю своїх дітей Жанною Бадоєвою.