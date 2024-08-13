"Тут моє все": Бадоєв показав, як його зустрів чотирилапий друг після повернення до Києва
Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно познайомив широкий загал із своїм чотирилапим другом, показав, як той зустрічає його вдома.
Кліпмейкер повернувся до України після відрядження у Парижі. Там він в рамках Олімпійських ігор-2024 презентував свій документальний фільм "Довга доба" про початок повномасштабного вторгнення.
На всоїй сторінці в Instagram режисер замилував возз’єднанням із песиком на ім’я Чао.
"Вдома! Ніколи не відчував такого полегшення та щастя, повертаючись додому, як зараз. Тут моє все. ЧАО зустрів довгими обіймами і таким рідним, неначе тепле молоко, запахом. Вже завтра вриваємось в щільний графік роботи, але сьогодні трохи пестощів не завадить", – написав Бадоєв.
До речі, у квітні режисер показав зустріч із дітьми, дочкою Лолітою та сином Борисом. Алан зізнався, що не бачив нащадків разом близько 4 років, зокрема, спершу через пандемію ковіду, а згодом і повномасштабну війну.
Нагадаємо, раніше Бадоєв розповідав, які у нього сосунки з матір’ю своїх дітей Жанною Бадоєвою.