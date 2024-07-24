"Сподобається всім": Огнєвіч дала простий рецепт паштету з грибів. Відео

Рубрика "рецепти" стає регулярною в Instagram співачки Злати Огнєвіч. Цього разу артистка поділилася рецептом пате (або паштету) з грибів.

38-річна Злата дала короткий список інгредієнтів та показала, як готує.

"Грибне пате. Це чудова закуска або основна страва для вегетаріанців і любителів грибів. Його можна подати на тостах, хлібцях або як начинку для рулетів. Ось простий рецепт, який сподобається всім", - пообіцяла Огнєвіч.

Злата поділилася черговим цікавим рецептом

Для пате за Златиним рецептом слід узяти 1 цибулину, 1 морквину, 300 грам грибів (печериць, білих або будь-які інших на ваш смак), 1 зубчик часнику та спеції за смаком (сіль, перець, паприка, чебрець, лавровий лист).

Співачка дрібно покришила цибулю та обсмажила її, не пошкодувавши олії. Потім додала потерту на терку моркву. Печериці Злата нарізала досить крупно, на четвертинки, і теж відправила на пательню.

Співачка трохи поплакала від цибулі

Отако натираємо моркву

Смажимо в такому порядку: цибуля, морква, гриби

Ні, гарнюніх песиків ми не смажимо

Собачка в цьому відео суто заради естетики

Довівши суміш до готовності та додавши сіль і спеції, Огнєвіч перебила її в блендері. Варто зазначити, що на відео видно, що артистка вкинула туди одне варене яйце, але в переліку, мабуть, просто забула його вказати.

Бачите яйце?

"Насолоджуйтесь смачним грибним паштетом з улюбленими хлібцями або крекерами", - порадила Злата.

Якщо зробити все як Огнєвіч, має вийти ось такий паштет

Нагадаємо, кілька років тому Огнєвіч розповідала, що змусило її переглянути своє харчування та відмовитися від м'яса, птиці та, головне, "кілограмів тортів на ніч".

Як відомо, нещодавно Злата розкрила ТаблоID свої б'юті секрети та назвала місячну суму, яку витрачає на догляд за зовнішністю.