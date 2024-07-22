Сумська показала рецепт корисних вівсяних кексів за 20 хвилин

Ольга Сумська приготувала корисні кекси з вівсяного борошна

Народна артистка України Ольга Сумська продовжує радувати підписників своїми кулінарними вміннями.

Цього разу 57-річна зірка показала рецепт вівсяних кексів.

Для приготування знадобиться: борошно вівсяне - один стакан, вівсяні пластівці - півстакана, одне яйце, трохи ванільного цукру, один розімʼятий банан, трохи цукру або стевії, півсклянки сметани (можна і без), дрібка солі, розпушувача півчайної ложки загасити лимонною кислотою, горішки.

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За порадою Сумської, всі інгредієнти необхідно змішати, викласти у форму та випікати 20 хвилин при 160° до золотавого кольору.

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