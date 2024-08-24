"16-річна незалежність": Таран замилувала фото з донькою, чорнобривцями і соняхами

Фото з Instagram Лідії Таран

Телеведуча Лідія Таран, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Франції, повернулася в Україну та заселфилася з донькою Василиною на День Незалежності.

Світлинами Лідія поділилася у своєму Instagram.

Вони попозували біля соняхів та чорнобривців.

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"Серпень у його найкращий день на найріднішій землі. Мамині соняхи, чорнобривці та моя (вже немаленька) 16-річна незалежність. 100 відсотків України. Слава Нації! Зі святом, друзі", - підписала фото 46-річна телеведуча.

Лідія поділилася сонячними селфі зі своєю донькою

До речі, користувачі соцмереж вважають, що дівчинка дуже схожа на свого батька, телеведучого Андрія Доманського

Таран та Доманський прожили у цивільному шлюбі з 2007 до 2011 року

Фото з Instagram Лідії Таран

Нагадаємо, наприкінці червня 2022 року російська ракета влучила у будинок, де Лідія Таран має квартиру. На момент "прильоту" її та доньки у квартирі не було.

Як відомо, Таран розповідала, що про ракетний удар по своєму ЖК дізналася через сповіщення про вибиті вікна у додатку сигналізації.