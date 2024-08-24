"16-річна незалежність": Таран замилувала фото з донькою, чорнобривцями і соняхами
Телеведуча Лідія Таран, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Франції, повернулася в Україну та заселфилася з донькою Василиною на День Незалежності.
Світлинами Лідія поділилася у своєму Instagram.
Вони попозували біля соняхів та чорнобривців.
"Серпень у його найкращий день на найріднішій землі. Мамині соняхи, чорнобривці та моя (вже немаленька) 16-річна незалежність. 100 відсотків України. Слава Нації! Зі святом, друзі", - підписала фото 46-річна телеведуча.
Нагадаємо, наприкінці червня 2022 року російська ракета влучила у будинок, де Лідія Таран має квартиру. На момент "прильоту" її та доньки у квартирі не було.
Як відомо, Таран розповідала, що про ракетний удар по своєму ЖК дізналася через сповіщення про вибиті вікна у додатку сигналізації.