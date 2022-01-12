"Знову зганьбилася": Таран відповіла хейтерам, які критикують її екранне вбрання

Телеведуча Лідія Таран відповіла глядачам, які сварять її луки під час ефіру.

У пості в Instagram вона докладно пояснила хейтерам свою позицію з цього приводу.

"Знову зганьбилася", - поіронізувала Ліда у відповідь на бурхливі коментарі фоловерів.

"Навмисне тут не пишу стилістів і конкретних дизайнерів, причетних до того, що ношу в ефірі, але мені більшість мого одягу подобається." - зазначила зірка.

Лідія із задоволенням демонструє своє ефірне вбрання

"Ніколи не думала, що саме тема ефірного одягу так чіпляє моїх підписників. Від "одноруких закрійників" до сліпих модельєрів. Ви серйозно гадаєте, що до ефірного одягу допускають непрофесійних людей? Чи його затверджують не найкращі стилісти, а випадкові перехожі кивком голови?" - обурилася телеведуча.

Усі луки телеведучих ретельно розробляють на кількох рівнях

"Ми всі різні! Люди! Обираємо різний одяг! Те, що одному подобається - інший 10 дорогою оббіжить. І колір, і фасон, та все! А якщо якась людина на вулиці вдягнена не так, як любите ви?" - наголосила Таран.

Таран, до речі, одна з найелегантніших ведучих на нашому ТБ

"Наш ефірний образ проходить всі кола – від затвердження ескізу, пошуку тканин, до 3-5 примірок пошиття і так далі. За ним – праця десятків людей, яких я поважаю! "- зазначила телеведуча.

Рожева сорочка дуже пасує Лідії, чи не так? фото з instagram

А поки фанати критикують стилістів, які розробляють одяг для телеведучої, українські бренди все більше здобувають світове визнання. Королева Йорданії Ранія обрала для офіційної зустрічі сорочку українського бренду.