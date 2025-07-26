"Не вписуюсь у стандарти української краси": Таран розповіла, чому перестала фарбувати волосся та ким працює у Франції

Фото з Instagram Лідії Таран

Телеведуча Лідія Таран, яка з початку повномасштабного вторгнення разом зі своєю донькою від Андрія Доманського живе у Франції, вперше розповіла, ким працює там та чому перестала фарбувати волосся та наносити макіяж.

За словами Лідії, вона зараз не в еміграції, а радше - у тривалому відрядженні. За кордоном вона продовжує займатися журналістською діяльністю.

"Працюю у Франції як власна кореспондентка державного агентства "Укрінформ". Фактично перебуваю у тривалому відрядженні – так і зазначено в моєму контракті", - пояснила Таран в інтерв'ю виданню oboz.ua.

Також телеведуча продовжує вмикатися для телеканалу 1+1, на якому працювала до початку повномасштабної війни.

"Час від часу включаюся на свій рідний канал, коли запрошують – і в ефіри "Сніданку з 1+1", і в межах телемарафону. Але ми співпрацюємо на добровільних засадах, це, по суті, волонтерська діяльність", - додала вона.

Таран разом зі своєю 17-річною дочкою Василиною Фото з Instagram Лідії Таран

Таран наголосила, що досить часто приїжджає в Україну до родини.

"Буваю в Україні – там моя мама, брат і вся родина, тож намагаюся приїжджати частіше. Ось за кілька тижнів знову поїду в Україну. Маю кілька інтерв’ю, і чесно – трохи переживаю", - зізналася зірка.

За її словами, у Франції вона перестала фарбувати своє волосся та наносити макіяж, адже там цінують натуральність.

"Боюся, що мене можуть не зрозуміти в Україні: наразі не вписуюсь у звичні стандарти української краси. Я перестала фарбувати волосся. Останні два роки не фарбувалася. Тут дуже мало людей це роблять, особливо перетонування в блондинку. І от думаю: може, висвітлити кілька пасм для ефірів? Зізнаюся ще – вії теж не фарбую. Пів року точно. Хоча в косметичці лежить дорога модна туш. Просто тут дуже цінується натуральність", - підсумувала Лідія.

Лідія переймається, що не впишеться у стандарти української краси

Нагадаємо, нещодавно Лідія Таран похвалилася вступом доньки до престижного вишу у Франції.

Також Таран якось розповідала, що почала вивчати французьку у тамтешньому університеті.