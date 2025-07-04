Таран похвалилася вступом 17-річної доньки до престижного вишу у Франції

Телеведуча Лідія Таран оголосила, що офіційно стала мамою студентки. Куди саме вступила її єдина донька, 17-річна Василина, і наскільки непростим був цей процес, зірка розповіла в Instagram.

Вона поділилася фото зі спадкоємицею.

"У Васі не було випускного... Нізвідки. Але її вступ заслуговує на окремий "випускний" пост (ну і тост теж)", - зізналася 47-річна Лідія.

Лідія розказала, де навчатиметься її донька Вася

Як розказала зіркова мама, десь у лютому вона, "як справжній олд", придбала спеціальну дошку, на якій, щоби не забути, записувала всі численні іспити, тести, контрольні тощо, які треба буде здати Василині як у Франції, так і в українській школі.

"А ще - паралельний марафон в 4 етапи із "багатосотеньлюдей" на місце. CV, біографічні нариси, літературні есе, твір-антиутопія про винахід, який не стався, і ще якісь тести. І нарешті усний екзамен - співбесіда з професорами. Там треба було описати картини, проаналізувати якісьабстракції... Серед іншого, профи Васю спитали, чого вона хоче в кампус у Парижі, на що Вася чесно відповіла - хочу нарешті попрощатись зі своєю матір'ю", - зазначила Лідія.

Дівчина стала студентською французького вишу

"Усі ці вступні викрутаси Вася долала французькою, що ставило її в рівні умови з франкофонами. І знижувало шанси. Ну, але що ж уже... Паралельно, щоб не сподіватися лише на диво, ми подали 7 досьє у пристойні виші по всій Франції", - розповіла вона.

Зі слів Таран, кожне таке досьє - це сторінок 30 відбірної роботи з документами, а також всілякі CV та мотиваційні листи.

Таран розповіла, як відбувався процес вступу

"З усіма цими забавами і під девізом "геть від матері" свій випускний по факту Вася проміняла на 7 вступів у виші. І була сумна та невесела, аж доки не взнала про 8-ий.І от вуаля, знайомтесь - Василина Доманська. 17 років. Пластунка. Студентка SciencePo campus Paris (що означає найкращий виш Європи з політичних наук, соціології, економіки та міжнародних відносин)", - похвалилася Таран.

17-річна Василина обрала Париж, щоби сепаруватися від мами

"П.С. Я не перестаю дивуватися,як з цих кумедних створінь, які так солодко пахнуть, потім виростає така собі Василина - 8 вишів - прощавай- мама. І от вона вже сідає в автобус і їде в Україну з наплічником, бо пластові табори самі себе не проведуть, і взагалі. П.С.2 А мені, що мені тепер писати на тій дошці?", - риторично спитала вона.

Як відомо, тато Василини - телеведучий Андрій Доманський, із яким Таран свого часу жила в цивільному шлюбі. До Франції Лідія з дочкою перебралася після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, студенткою, але американського вишу цьогоріч стала і старша донька гімнастки Лілії Подкопаєвої, 18-річна Кароліна.